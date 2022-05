Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis fiel am Freitag auf ein Drei-Monats-Tief und ist auf dem besten Weg, die vierte Woche in Folge zu sinken, da die hawkishe Haltung der US-Notenbank eine Erholung des Dollars auslöste, die wiederum die Anleger von den Edelmetallen abschreckte, so die Experten von XTB.



Der Preis sei unter die wichtige Unterstützungszone um 1.830 USD gefallen, die mit dem 61,8% Fibonacci-Retracement der Ende März 2021 begonnenen Aufwärtswelle, der 200-Tage-Linie, der Aufwärtstrendlinie und der unteren Grenze der 1:1-Struktur zusammenfalle. Sollte sich die Abwärtsbewegung weiter verstärken, läge die nächste zu beachtende Unterstützung bei 1.765 USD, wo sich das 78,6% Fibonacci-Retracement befinde. Gelinge es den Käufern hingegen, die Kontrolle wiederzuerlangen, könnte ein weiterer Aufwärtsimpuls in Richtung des Widerstands bei 1.900 USD einsetzen. (13.05.2022/ac/a/m)

