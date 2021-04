Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis hat sich in den vergangenen Tagen von seinen Tiefständen gelöst, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



Charttechnisch deute sich ein Doppelboden an. Eine Bestätigung stehe allerdings noch aus. Zunächst müsse der Bereich um 1.750/1.760 USD überwunden werden, dann kämen aber noch einige Brocken zwischen 1.800 und 1.850 USD. Aus fundamentaler Sicht schienen Gold als auch Silber die aufziehende Inflation aktuell zu ignorieren. Das werde nicht ewig so bleiben.



Der Goldmarkt habe jedoch nicht nur charttechnisch zu kämpfen, auch die anhaltenden Abflüsse aus den Gold-ETFs würden dem Markt zusetzen. Auf der anderen Seite scheine v.a. seitens der Privatanleger das Interesse hoch zu sein. Die U.S. Mint melde die höchsten Absatzzahlen seit 1999. All das stehe derzeit in einem Spannungsverhältnis. Spannend sei aber sicherlich, die Entwicklung der Minen. Einige, wie z.B. Newmont, hätten den jüngsten Rutsch bei Gold nicht oder zumindest nicht in vollem Umfang mit nachvollzogen. Hier scheine es eine Analogie zu 2015/2016 zu geben. Auch damals hätten einige Aktien früher ihr Tief eingezogen als der Goldmarkt insgesamt. (09.04.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



