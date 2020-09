Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) startet schwächer in die neue Woche, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Glaube man einem Vergleichschart, den der Goldkonzern NovaGold (ISIN: CA66987E2069, WKN: 905542) in seiner neusten Präsentation aufführe, dann stehe dem Goldanlegern das Beste noch bevor. Dort vergleiche man - mit Verweis auf die Federal Reserve St Louis, Incrementum AG und Bloomberg - die Entwicklung des Goldpreises seit dem Jahr 2000 mit der Entwicklung des Goldpreises von 1970 bis 1980. Mit anderen Worten, etwas mehr als zwei Jahre im jetzigen Zyklus sollten einem Jahr im Zyklus der 1970er Jahre entsprechen. Tatsächlich würden sich hier einige Gemeinsamkeiten mit Blick auf den Chart und der Chart suggeriere auch, dass das Beste in Form einer parabolischen Bewegung in den Jahren 2022 bis 2024 noch bevorstehe.Gold habe mit dem neuen Allzeithoch vor einigen Wochen ein neues Kaufsignal generiert. Dieses sei weiterhin gültig, auch wenn der Goldpreis zwischenzeitlich unter die Marke von 2.000 Dollar gerutscht sei. Mutige Anleger nutzen den aktuellen Rücksetzer und bauen ihre Positionen im Goldsektor aus, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Ob es tatsächlich zu einer derart parabolischen Bewegung komme wie in den 1970er Jahren, sei nicht wirklich entscheidender. Im Gegenteil, ein längerer Aufwärtstrend dürfte den meisten Anlegern deutlich lieber sein. Parabolische Bewegungen würden nämlich meist heftig korrigiert. So auch in den 1980er und 1990er Jahre - zwei Jahrzehnte, die letztlich für Goldanleger ziemlich verlorene Jahre gewesen seien. (07.09.2020/ac/a/m)