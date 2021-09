Paris (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Wochen gelang es der Käuferseite beim Goldpreis einen fulminanten Anstieg einzuleiten, der in der Spitze bis an den zentralen Widerstand bei 1.833 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dieser habe seiner charttechnischen Bedeutung alle Ehre gemacht und die Rallye komplett abgebremst. Es sei eine Abwärtsbewegung gefolgt, die nach dem Bruch der 1.810 USD-Marke nicht nur die Ausbruchschancen habe schwinden lassen, sondern einen direkten Rückfall auf die Unterstützung bei 1.789 USD nach sich gezogen habe. Diese Marke sei gestern bereits leicht unterschritten worden.



Der Abverkauf der letzten Tage habe bärische Spuren hinterlassen und dürfte uns selbst bei einem direkten Wiederanstieg bis 1.810 USD noch einige Zeit begleiten. Denn unter der Marke sei diese Korrektur jetzt tonangebend und dürfte unterhalb von 1.789 USD zu weiteren Abgaben bis 1.775 und darunter ggf. bis 1.755 USD führen, ehe sich der übergeordnete Aufwärtstrend wieder in Bewegung setzen könne. Ein erstes Anzeichen für eine Reaktivierung des Anstiegs wäre bei Kursen über 1.802 USD gesetzt, oberhalb von 1.810 USD käme es dann zu einem Longsignal und einem weiteren Angriff auf die 1.833 USD-Marke. (09.09.2021/ac/a/m)



