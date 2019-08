Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem dynamischen Ausbruch aus einem mehrwöchigen Konsolidierungsdreieck zog der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) im Juni über das bisherige Jahreshoch bei 1.346 USD und den Widerstand bei 1.391 USD an, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Zunächst sei im Rahmen dieser Kaufwelle die Kurshürde bei 1.433 USD erreicht und nach einer leichten Korrektur auch überschritten worden. Allerdings habe der Ausbruchsversuch bereits bei 1.452 USD gestoppt.



Mit dem Unterschreiten der 1.414-USD-Marke sei die Aufwärtsbewegung seit Anfang Juli neutralisiert worden. Damit dürfte Gold in den nächsten Tagen bis 1.391 USD fallen, sofern zuvor die 1.433-USD-Marke nicht mehr überschritten werde. Bei 1.391 USD könnte dann allerdings eine steile Kaufwelle an das Jahreshoch einsetzen. Abgaben unter die Marke hätten dagegen ein kurzfristiges Verkaufssignal mit Zielen bei 1.365 und 1.346 USD zur Folge. Um die Rally wiederaufnehmen zu können, müsse Gold jetzt über 1.433 USD ausbrechen. Sollte dies nach einer Korrektur bis 1.391 USD gelingen, wäre ein Aufwärtsimpuls bis 1.487 und 1.500 USD zu erwarten. (01.08.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >