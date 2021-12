Paris (www.aktiencheck.de) - Mit dem Erreichen der Unterstützungszone um 1.755 USD ebbte die Verkaufswelle beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) Anfang Dezember ab, die mit dem Scheitern an der Hürde bei 1.875 USD eingesetzt war, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



In der vergangenen Woche sei schließlich ein Angriff auf die Supportmarke von den Käufern abgewehrt und direkt für den Start einer neuen Aufwärtswelle genutzt worden, die zügig über den Widerstand bei 1.789 USD geführt habe.



Nach dem Erreichen der 1.813-USD-Marke sei Gold kurz abgedreht, habe aber schon im Bereich von 1.789 USD wieder in den kurzfristigen Aufwärtstrend zurückfinden können und könnte jetzt auch die 1.813-USD-Marke überwinden und weiter bis 1.833 USD steigen. Selbst ein kurzer Anstieg bis 1.848 USD wäre möglich, ehe die Bären wieder eingreifen sollten. Scheitere der Goldpreis mit seinen Ausbruchsbemühungen an der 1.813-USD-Marke, wäre allerdings ein weiterer Rückfall auf 1.789 USD die Folge. Unter 1.775 USD müsste man die Erholung dann in Frage stellen. (23.12.2021/ac/a/m)

