Paris (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen drei Monaten fiel der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in einer volatilen Korrektur vom Verlaufshoch bei 1.346 USD auf die Unterstützung bei 1.265 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese Marke habe Anfang Mai mit einem bullischen Doppelboden verteidigt werden können. Seither habe das Edelmetall über die Hürde bei 1.290 USD angezogen. Mit dem Ausbruch über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie habe sich die Erholung in dieser Woche beschleunigt und Gold an den Widerstand bei 1.301 USD getrieben. Die Marke habe bislang noch nicht überschritten werden können.



Oberhalb von 1.290 USD sei der Anstieg der letzten Tage intakt und sein erstes Ziel bei 1.308 USD in greifbarer Nähe. Doch erst ein Ausbruch über die Hürde bei 1.310 USD würde für eine weitere Beschleunigung der Erholung sprechen und könnte einen Angriff auf die 1.326-USD-Marke nach sich ziehen. Darüber würden die Bullen dagegen bereits das Hoch bei 1.346 USD ins Visier nehmen. Sollte der Goldpreis dagegen noch vor dem Erreichen der 1.310-USD-Marke wieder unter 1.290 USD fallen, wäre die Erholung beendet und ein Einbruch an die 1.265-USD-Marke die Folge. Darunter käme es zu einer Verkaufswelle bis 1.236 USD. (16.05.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



