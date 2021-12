Ecclestone habe darauf hingewiesen, dass sich die Anleger nach Gold umsehen würden, wenn die Immobilienpreise zu fallen beginnen würden. "Wenn die Inflation weiter ansteigt, werden die Menschen versuchen, herauszufinden, wo sie ihr Geld anlegen sollen, insbesondere wenn die Immobilienpreise nicht mehr steigen oder soghar fallen", habe er hinzugefügt. "Immobilien waren in den letzten 30 Jahren in den meisten westlichen Volkswirtschaften ein wichtiger Zufluchtsort für Investoren. Sie werden auf der Suche nach der nächsten sicheren Anlage sein."



Ecclestone habe darauf hingewiesen, dass die meisten Anleger Gold als Sparmethode nutzen würden. "Traditionell ist Gold eine Absicherung gegen die Inflation. Es gibt die irrige Ansicht, dass höhere Zinsen den Goldpreis beeinflussen würden, weil die Leute angeblich Geld leihen, um Gold zu kaufen, was ein völlig falsches Konstrukt ist", habe er gesagt. "Die meisten Menschen nutzen Gold als Sparmethode."



Ecclestone gehe davon aus, dass der Goldpreis im Laufe des nächsten Jahres die Marke von 2.000 Dollar je Unze erreichen und in den darauf folgenden vier Jahren in Richtung der 3.000-Dollar-Marke klettern werde. "Gold muss letztlich steigen, weil die Menschen kein Vertrauen darin haben, ihr Geld in Fiat-Währungen zu halten, um ihre Währung zu schützen", habe er betont. "Ich wäre nicht überrascht, wenn wir in den nächsten zwölf Monaten einen Goldpreis von über 2.000 Dollar sehen würden. Meine Fünfjahresprognose für Gold liegt bei 3.000 Dollar". Silber sehe er im nächsten Jahr wieder in Richtung 30 Dollar steigen und dann bis 2026 auf 40 Dollar klettern.



In dieser Woche tage die US-Notenbank FED. FED-Chef Powell habe zuletzt eine schnellere Rückführung der Anleihekäufe in Aussicht gestellt. Allerdings habe die Vergangenheit wirklich gezeigt, dass Die Notenbankpolitik vergleichsweise geringe Auswirkungen auf den Goldpreis habe. Gold müsste zurück über 1.800 Dollar, damit sich die charttechnische Lage verbessere.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (13.12.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis kann sich zu Beginn der neuen Handelswoche leicht erholen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Silber ( ISIN XC0009653103 WKN nicht bekannt) pendle lustlos um den Schluss der Vorwoche. Doch wenn es nach Christopher Ecclestone, Principal und Mining Strategist bei Hallgarten & Co, gehe, dann könnten sich Anleger auf höheren Goldpreis einstellen."Die Inflation steigt weiter an, vor allem in den USA und in Großbritannien, und sie ist außer Kontrolle geraten. Nur höhere Zinssätze können die Inflation eindämmen." Ecclestone habe mit Michelle Makori, Lead Anchor und Chefredakteurin von Kitco News, am Rande der Konferenz Mines and Money London gesprochen. In Bezug auf die Inflation und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen habe Ecclestone erklärt, dass sich Investoren, die darauf vertrauen würden, dass die FED in der Lage sein werde, die Inflation zu kontrollieren, irren würden. "Die Inflationsbestie ist ausgebrochen und es wird viel Mühe kosten, sie wieder in ihren Käfig zu bekommen", habe Ecclestone betont. "Das wird sich letztlich auf die Immobilienmärkte auswirken. Es wird sich auf Unternehmen auswirken, die hoch verschuldet sind. In China erleben wir bereits große Immobiliencrashs, die mit überschuldeten Bauträgern zusammenhängen."