Paris (www.aktiencheck.de) - Dass Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) die Krisenwährung Nummer 1 sei, davon konnte lange Zeit keine Rede sein, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Zuletzt sei die Notierung des Edelmetalls aber wieder in Schwung gekommen. Die allgemeine Nervosität, die in der EU unter anderem vor dem Hintergrund des Brexit-Chaos sowie der Schieflage des italienischen Haushalts verstärkt worden sei, habe den Goldkurs auf den höchsten Stand seit fünf Monaten getrieben. Würden Anleger Gold wieder vermehrt als "sicheren Hafen" interpretieren, dürften ihm angesichts des nach wie vor hohen Unsicherheitspotenzials auf politischer Ebene weitere Zuwächse bevorstehen. Gebremst werden könnte die Euphorie der Goldfans allerdings durch den Umstand, dass sich die eher bescheidenen Aussichten für die Industrieproduktion in einer gedrosselten Nachfrage nach Industriemetallen widerspiegeln würden.Nehme man alle diese Faktoren zusammen, wäre für die kommenden Wochen und Monate eine Seitwärtsbewegung mit erhöhter Schwankungsbreite ein wahrscheinliches Szenario. Auf längere Sicht sollte dagegen gerade der durch das Ende des Zinserhöhungszyklus der FED bedingte schwächere US-Dollar dem Goldpreis tendenziell guttun. (14.12.2018/ac/a/m)