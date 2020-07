Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 1.850 USD und der dort verlaufenden Oberseite eines kurzfristigen Aufwärtstrendkanals beschleunigte sich der ohnehin steile Aufwärtstrend beim Goldpreis in der vorletzten Woche erneut und führte über das Allzeithoch bei 1.920 USD an das Kursziel bei 1.985 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickAktuell nähere sich der Goldpreis wieder der 1.985-USD-Marke, die ohne Zweifel aus charttechnischer Sicht ein perfekter Endpunkt der Rally der letzten Wochen wäre. Doch es wäre ein Fehler, die Bullen schon abzuschreiben, die bei einem Ausbruch über 2.000 USD auch die 1.985-USD-Marke erfolgreich und nachhaltig übertroffen hätten. In diesem Fall könnte die Rally direkt weiter bis 2.030 und 2.060 USD führen. Selbst eine Ausweitung bis 2.100 und 2.170 USD wäre denkbar. Die Chance auf einen solchen Anstieg wäre dagegen erst unter 1.930 USD verringert und eine Korrektur bis 1.908 USD die Folge. Dort dürften die Bullen die Rally allerdings bereits fortsetzen. (30.07.2020/ac/a/m)