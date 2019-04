Tradegate-Aktienkurs Godewind Immobilien-Aktie:

Kurzprofil Godewind Immobilien AG:



Die Godewind Immobilien AG (ISIN: DE000A2G8XX3, WKN: A2G8XX, Ticker-Symbol: GWD) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbeimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau eines attraktiven Immobilienportfolios mit dem Schwerpunkt auf Büroimmobilien. Als aktiver Portfolio- und Asset-Manager strebt Godewind eine nachhaltige Ertrags- und Einkommenssteigerung an, die durch das regelmäßige Heben von Wertschöpfungspotenzialen ergänzt wird. Inklusive der jüngsten Akquisition verfügt die Godewind über einen Büroimmobilienbestand von ca. 740 Mio. Mithilfe eines weitreichenden Netzwerks und durch wertsteigernde Akquisitionen soll so mittelfristig ein gewerbliches Immobilienportfolio von rund drei Milliarden Euro aufgebaut werden.



Basierend auf dem internen Portfolio- und Asset Management wird die Godewind Immobilien AG Gewerbeimmobilien kosteneffizient verwalten, langfristige Mietverträge abschließen und so den Unternehmenswert erhöhen. Die Gesellschaft verfügt über Verlustvorträge bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer sowie über ein steuerliches Einlagekonto. Die Aktie der Godewind Immobilien AG wird im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) gehandelt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.godewind-ag.com. (25.04.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Godewind Immobilien: Der Immobilienkonzern hat geliefert - AktienanalyseGut ein Jahr nach dem Börsengang hat der auf Büroimmobilien spezialisierte Konzern Godewind Immobilien (ISIN: DE000A2G8XX3, WKN: A2G8XX, Ticker-Symbol: GWD) seine 2018er Zahlen vorgelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Zwar seien die Nettomieterlöse mit rund 0,5 Mio. Euro sehr gering ausgefallen, und die Funds from Operations (FFO) hätten mit 3,8 Mio. Euro sogar im Minus gelegen. Doch sei das Geschäft im Jahresverlauf erst in die Gänge gekommen: Die erste Akquisition sei Ende Oktober 2018 abgeschlossen worden, und das letzte Objekt für 2018 sei am 28. Dezember geclosed worden. Aussagekräftiger sei ein Blick auf den inneren Wert (EPRA NAV). Dieser betrage per Ende 2018 für die bereits abgeschlossenen Akquisitionen rund 396,4 Mio. Euro oder 3,65 Euro pro Aktie. Mit dem gezielten Ankauf von Büroobjekten mit umfangreichen Leerstandsflächen sei die Basis für ein ertragsreiches Wachstum in den kommenden Jahren sowie für erste Dividendenausschüttungen geschaffen worden.Daher erwarte der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr auch unter gesamtwirtschaftlich etwas volatileren Rahmenbedingungen eine positive Geschäftsentwicklung. "Nach heutiger Einschätzung wird beim EPRA NAV ein Ergebnis deutlich über dem Vorjahresniveau angestrebt", so das Unternehmen. Liefere Godewind, dürfte sich die jüngste Klettertour des Aktienkurses fortsetzen. (Ausgabe 16/2019)Börsenplätze Godewind Immobilien-Aktie:Xetra-Aktienkurs Godewind Immobilien-Aktie:3,87 EUR 0,00% (25.04.2019, 10:38)