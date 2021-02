Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil GoPro Inc.:



GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) ist ein in den USA beheimateter Hersteller von Action-Kameras. Neben der Entwicklung von Hardware- werden auch Software-Lösungen angeboten. Der Hauptsitz befindet sich in San Mateo, Kalifornien. (05.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GoPro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) unter die Lupe.Bei GoPro habe die Corona-Pandemie im letzten Jahr deutliche Spuren hinterlassen. Umsatz und Gewinn des Herstellers von Action-Kameras seien eingebrochen. Positiv sei dagegen die Entwicklung bei den Abonnenten gewesen. Das allein reiche den Anlegern aber nicht: An der NASDAQ stehe die Aktie vorbörslich dick im Minus.Ob auf den Helmen von Skifahrern oder auf den Brettern von Surfern: Die robusten Kameras von GoPro hätten in den letzten Jahren zum gewohnten Bild auf Pisten und an Stränden gehört. Da aufgrund der Corona-Pandemie das Reisen im letzten Jahr kaum möglich gewesen sei und Skigebiete geschlossen seien, habe es weniger Anlass zum Kauf von Action-Camcordern gegeben.Das zeige sich bei den GoPro-Geschäftszahlen 2020. Im Vergleich zu 2019 sei der Umsatz um rund 25 Prozent auf knapp 892 Millionen Dollar eingebrochen. Der um Sonderaufwendungen bereinigte Verlust habe bei fast 66,9 Millionen Dollar gelegen. Er habe sich gegenüber dem Vorjahr mehr als vervierfacht.Gute Zahlen habe das Unternehmen bei den Abonnenten vermeldet. Ihre Zahl sei auf knapp 761.000 und damit um 145 Prozent im Vergleich zu 2019 gewachsen. Für 49,99 Euro im Jahr hätten die Nutzer unbegrenzten Cloud-Speicher für ihre Fotos und Videos, könnten ihre Aufnahmen auf diverse Plattformen livestreamen und hätten Zugang zu Rabatten und Eintauschaktionen.Die Anleger würden sich von den Zahlen des Unternehmens enttäuscht zeigen. Nachdem sich der Aktienkurs von GoPro seit Ende März 2020 mehr als vervierfacht habe, stehe er an der NASDAQ vorbörslich aktuell mit über sechs Prozent im Minus.DER AKTIONÄR hält dennoch an seiner Empfehlung für GoPro fest. Die Aktie sei mit einem 2021er KGV von 18 moderat bewertet und sobald die weltweiten Impfkampagnen Wirkung zeigen, werde auch wieder mehr gereist. Die Abenteuer - ob auf dem Wasser oder der Piste - wollten dann dokumentiert werden. Das Kursziel von 12,77 Euro ist daher erreichbar, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" zur GoPro-Aktie. (Analyse vom 05.02.2021)