Tradegate-Aktienkurs GoPro-Aktie:

3,81 Euro +1,69% (04.10.2019, 13:20)



Nasdaq-Aktienkurs GoPro-Aktie:

US 4,16 +0,12% (04.10.2019, 14:23, vorbörslich)



ISIN GoPro-Aktie:

US38268T1034



WKN GoPro-Aktie:

A1XE7G



Ticker-Symbol GoPro-Aktie Deutschland:

5G5



Nasdaq Ticker-Symbol GoPro-Aktie:

GPRO



Kurzprofil GoPro Inc.:



GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) ist ein in den USA beheimateter Hersteller von Action-Kameras. Neben der Entwicklung von Hardware- werden auch Software-Lösungen angeboten. Der Hauptsitz befindet sich in San Mateo, Kalifornien.

(04.10.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - GoPro-Aktienanalyse von Analyst Jim Suva von der Citigroup:Analyst Jim Suva von der Citigroup äußert laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) weiterhin die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Die Citigroup-Analysten nehmen an, dass Anleger auf die unerwarteten Produktionsverzögerungen beim neuen HERO8-Produkt enttäuscht reagieren dürften. Die Freude über den Start neuer Produkte werde sogleich wieder überschattet.GoPro Inc. gehe aber weiterhin davon aus, dass 2020 ein Jahr des Wachstums sein werde, sowohl was die Einnahmen als auch die Gewinne betreffe.In ihrer GoPro-Aktienanalyse stufen die Analysten der Citigroup das den Titel unverändert mit "neutral" ein und bestätigen das Kursziel von 4,50 USD.Börsenplätze GoPro-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs GoPro-Aktie:3,83 Euro -16,46% (04.10.2019, 13:48)