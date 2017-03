Nasdaq-Aktienkurs GoPro-Aktie:

USD 8,41 +14,42% (16.03.2017, 17:12)



ISIN GoPro-Aktie:

US38268T1034



WKN GoPro-Aktie:

A1XE7G



Ticker-Symbol GoPro-Aktie Deutschland:

5G5



Nasdaq Ticker-Symbol GoPro-Aktie:

GPRO



Kurzprofil GoPro Inc.:



GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) ist ein in den USA beheimateter Hersteller von Action-Kameras. Neben der Entwicklung von Hardware- werden auch Software-Lösungen angeboten. Der Hauptsitz befindet sich in San Mateo, Kalifornien.



(16.03.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - GoPro-Aktienanalyse des Analysten Andrew Uerkwitz von Oppenheimer:Aktienanalyst Andrew Uerkwitz vom Investmenthaus Oppenheimer rechnet im Hinblick auf die Aktien von GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer durchschnittlichen Kursentwicklung.GoPro Inc. habe einen Restrukturierungsplanung bekannt geben. Das Unternehmen wolle die operativen Ausgaben in 2017 unter 585 Mio. USD drücken. Für das erste Quartal 2017 würden Erlöse von rund 210 Mio. USD erwartet. Das Ziel auf Gesamtjahressicht profitabel arbeiten zu wollen sei bekräftigt worden. Die Kostensenkungspläne sollten nicht den Produktfahrplan für 2017 beeinflussen.Die Analysten von Oppenheimer sehen den Plan im Grundsatz als Überlebenstaktik für die nächsten 18 Monate an, da GoPro eine Evolution in Richtung des Findens einer richtigen Strategie durchlaufe.In ihrer GoPro-Aktienanalyse halten die Analysten von Oppenheimer am "perform"-Rating für den Titel fest.XETRA-Aktienkurs GoPro-Aktie:7,85 Euro +16,71% (16.03.2017, 16:42)Tradegate-Aktienkurs GoPro-Aktie:7,87 Euro +6,55% (16.03.2017, 16:58)