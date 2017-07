Tradegate-Aktienkurs GoPro-Aktie:

Kurzprofil GoPro Inc.:



GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) ist ein in den USA beheimateter Hersteller von Action-Kameras. Neben der Entwicklung von Hardware- werden auch Software-Lösungen angeboten. Der Hauptsitz befindet sich in San Mateo, Kalifornien.

Minneapolis (www.aktiencheck.de) - GoPro-Aktienanalyse von Analyst Charles Anderson von Dougherty & Company:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse rät Analyst Charles Anderson von Dougherty & Company Investoren die Aktien von GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) weiterhin zu verkaufen.Die Analysten von Dougherty & Company weisen darauf hin, dass die Abverkaufsindikatoren vom Juni den Mai-Daten ähneln. Im Vergleich zum Vorjahr seien Rückgänge festzustellen. Im internationalen Geschäft sei es aber zu Verbesserungen gekommen.Die Suchanfragen bei Google nach den Produkten von GoPro Inc. seien im Jahresvergleich im Inland um 19% gesunken und global um 12%. Auch bei den App-Downloads müsse eine Abschwächung konstatiert werden.Analyst Charles Anderson hält am Kursziel von 5,00 USD fest.Börsenplätze GoPro-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs GoPro-Aktie:7,30 Euro +2,08% (05.07.2017, 11:13)