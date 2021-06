Foto von Liza Summer von Pexels

Glücksspiel in Online Casinos erlaubt

Änderungen in der Glücksspielbranche ab Juli 2021

Aber was genau ändert sich eigentlich nun für die Spieler und Betreiber des Glücksspiels? Es gibt einige Spiele, die mit den neuen Regelungen nicht mehr angeboten werden können. Hierzu zählen Spiele mit hohen Einsätzen und Jackpot Slots. Außerdem werden Liebhaber der Tischspiele in Online Casinos kein Glück mehr haben. Tischspiele wie Blackjack und Roulette sollen nicht mehr angeboten werden dürfen. Aber auch die Fans von Live Casino Spielen bleiben auf der Strecke, denn viele Anbieter haben schon den Live Bereich für Spieler aus Deutschland deaktiviert.



Wer beispielsweise einfach nur zum Spaß mit Spielgeld spielen möchte, der kann das auch nicht mehr einfach so tun. Wer spielen möchte, egal ob mit oder ohne Echtgeld, der muss sich zunächst einmal in dem Online Casino registrieren. Zudem soll ein Identitätsnachweis nötig sein, um im Demomodus spielen zu können. Sicherlich wurde diese Regelung festgelegt, um Jugendliche zu schützen.



Aber auch hinsichtlich der Namensgebung muss es Änderungen geben. Es gibt Online Casinos, die mittlerweile als Online Spielbanken bezeichnet werden. Außerdem sollen Slots nicht mehr diesen Namen besitzen. Sie erhalten die Kategorisierung Automatenspiele. Sicherlich wird es viele Spieler ärgern, dass es keine Tischspiele und Live Casino Spiele mehr geben soll. In dem Fall bliebe nur der Gang in eine Spielbank vor Ort.



Es gibt aber noch viele weitere Regelungen, die umgesetzt werden müssen. So ist es beispielsweise so, dass Spieler maximal 1.000 Euro monatlich einzahlen können. Mehr Geld kann in Online Casinos monatlich nicht eingesetzt werden. Auch sollen Spieler nur noch 1 Euro pro Spin einsetzen können. Zusätzlich muss es einen Panikknopf geben, sodass sich Spieler bei Bedarf für 24 Stunden ausschließen können. Multislots sind auch nicht mehr erlaubt, wenn die neuen Regelungen greifen. Das bedeutet, dass nur ein Slot laufen darf.



Wie genau sich das Glücksspiel in Deutschland entwickelt, wird sich aber erst noch zeigen, wenn der neue Glücksspielvertrag in Kraft ist. Was mit den Online Casinos aus Malta oder Gibraltar passiert, die vielleicht noch Tischspiele und Live Casino Spiele anbieten, wird sich zeigen. Man kann auch damit rechnen, dass entsprechende Anbieter gerichtlich vorgehen, um doch weiter das volle Angebot offerieren zu können. Für Spieler bleibt es also weiter spannend.



Glücksspiel Aktien: Große Anbieter im Überblick

Möglicherweise wird sich der neue Glücksspielvertrag auch auf die Glücksspiel Aktien auswirken. In welchem Rahmen, wird man dann sehen. Aber welche Glücksspiel Aktien gibt es eigentlich? Einige der bekannten und gängigen Glücksspielaktien sind bet-at-home.com AG, Evolution Gaming Group AB Registered Shs, Centrury Casinos Inc., DraftKings und Scientific Games Corp. Sicherlich bleibt es auch auf dem Markt für Fans von Aktien spannend, wenn der neue Glücksspielstaatsvertrag in Kraft tritt. (11.06.2021/ac/a/m)









