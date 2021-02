Essen (www.aktiencheck.de) - Die globalen Perspektiven bleiben aufwärts gerichtet - das lässt sich auch an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte derzeit klar ablesen: Vor allem die US-Indices - aber auch etwa der MSCI-World insgesamt - verweisen klar wie selten darauf, dass die Kapitalmärkte die Pandemie bereits weitestgehend ad acta gelegt haben, so die Analysten der National-Bank AG.Mit Blick auf die Entwicklung in den maßgeblichen Industrienationen hätten sich derweil vor allem in den USA die Perspektiven weiter aufgehellt: Nachdem der US-Kongress bereits im Dezember 2020 ein Fiskalpaket im Volumen von über 900 Mrd. US-Dollar beschlossen habe, sei die US-Administration derweil im Begriff, weitere signifikante Maßnahmen auf den Weg zu bringen: Insgesamt dürfte mit Blick auf bzw. im Saldo der politischen Kräfteverhältnisse fast eine Billion US-Dollar an Fiskalhilfen auf den Wege gebracht werden können - genau zur rechten Zeit, um die US-Wirtschaft die Krise rasch überwinden zu lassen. Darüber hinaus hätten die Daten des Jahresschlussquartals die hohe Zuversicht im Lager der US-Unternehmen eindrucksvoll bestätigt: So hätten die jüngsten Zahlen zum BIP in vielen Bereichen und Segmenten der Ausrüstungsinvestitionen vom Niveau her den Sprung über das Vorkrisenniveau gebracht: Corporate America sehe die Pandemie als temporäre Belastung, der man vor allem mit Investitionen in Technologie begegnen könne!Auch in Europa seien die Zahlen zum BIP insgesamt doch eine positive Überraschung gewesen: Der Rückgang gegenüber dem Vorquartal sei mit 0,7% weniger ausgeprägt gewesen als zuvor befürchtet worden sei. Aufgrund der Corona-bedingten Restriktionen dürfte das erste Quartal zwar erneut schwierig werden. Sinkende Fallzahlen dürften im Laufe der nächsten Wochen in zahlreichen Ländern zu Lockerungen führen. Diese sollten in Kombination mit einer sukzessive günstigeren Witterung zu einer spürbaren wirtschaftlichen Belebung im Sommerhalbjahr führen. Allerdings bestünden weiterhin erhebliche Risiken, vor allem mit Blick auf den weiter schleppenden Impfverlauf. In der Summe würden die Daten bzw. Frühindikatoren für Europa aber weiterhin darauf verweisen, dass die Wirtschaftsleistung erst im übernächsten Jahr ihr Vorkrisenniveau wieder erreichen könne. Im letzten Jahr habe der gesamtwirtschaftliche Produktionsrückgang bei 7,1 Prozent gelegen, für 2021 würden die Analysten der National-Bank AG einen Zuwachs um 4,5 Prozent erwarten. Damit werde das Vorkrisenniveau in der Eurozone voraussichtlich erst zum Jahreswechsel 2022/2023 erreicht. (19.02.2021/ac/a/m)