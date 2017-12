Im Zuge der weltweit gestiegenen Aktienmärkte hätten auch die Titel aus dem zyklischen Konsum im abgelaufenen Quartal eine starke Performance erzielen können. So habe der Gesamtsektor im Berichtszeitraum ein Plus von rund 6,9% verbucht. Etwas weniger gut habe sich derweil der breite Markt (MSCI World) mit einem Plus von knapp 5% behaupten können. Für das Auftaktquartal würden die Analysten allen voran für die kommende Berichtssaison solide Ergebnisse vieler Unternehmen aus dem Einzelhandel erwarten. Insbesondere die Zahlen zum Mega-Verkaufswochende in den USA rund um Thanksgiving würden die Analysten diesbezüglich optimistisch stimmen.



Wie neueste Zahlen von Adobe Analytics zeigen würden, seien im Zeitraum von 23.11.2017 bis 26.11.2017 im US-Einzelhandel online rund USD 13,03 Mrd. ausgegeben worden, was einer Steigerung von rund 14,4% im Jahresvergleich entspreche. Laut Prognose des US-Einzelhandelsverbands solle der Gesamtumsatz in dieser Weihnachtssaison (Nov. - Dez.) um bis zu vier Prozent auf USD 682 Mrd. wachsen - und damit um rund USD 65 Mrd. mehr als noch vor drei Jahren betragen. Der Online-Handel solle vergleichsweise stark mit 13,8% auf rund USD 107,4 Mrd. wachsen. Übergewichten.



Die Aktien des Energiesektors (Öl- und Gas) hätten in den vergangenen drei Monaten wie schon im dritten Quartal den Ölpreisanstieg nur äußerst schaumgebremst mitgemacht. Dabei hätten sich die Vorzeichen für die Unternehmen angesichts eines deutlich gestiegenen Ölpreises merklich gebessert. Ein Blick auf die jüngsten Quartalszahlen der größten Öl- und Gaskonzerne zeige, dass diese in etwa einen Ölpreis von USD 50 bis 55 pro Fass Brent benötigen würden, um aus dem operativen Cash-Flow sowohl die Investitionen als auch die Dividende zu zahlen. Dennoch würden die Analysten für den Öl- und Gassektor für die nächsten Monate im Vergleich zum Gesamtmarkt von einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung ausgehen. Das liege in erster Linie an ihrer Ölpreisprognose. Vor dem Hintergrund eines von ihnen im ersten Quartal erwarteten Ölpreisrückgangs würden die Analysten vorerst keine Eile sehen, in diesen Sektor zu investieren. Untergewichten.



Eine sehr verhaltene Quartalsberichterstattung habe im letzten Quartal auf die Stimmung im Gesundheitssektor gedrückt. Die Gründe seien unterschiedlicher Natur gewesen. Neben fehlgeschlagenen klinischen Studien und Preisdruck habe zum Teil der Ausblick der Gesundheitsunternehmen unter den Erwartungen gelegen.



Im Generikasektor in den USA wirke das Thema Preisdruck immer noch bestimmend, eine Wende sei hier noch nicht absehbar. Und insbesondere in Europa hätten mehrere Biotechunternehmen größere, entscheidende Fehlschläge in der klinischen Entwicklung gezeigt. Angesichts der Entwicklungen in den letzten Wochen: Untergewichten.



In den vergangenen drei Monaten habe sich der Immobiliensektor den Erwartungen der Analysten entsprechend schwächer als der Gesamtmarkt entwickelt. Das vielerorts mittlerweile recht ambitionierte Preisniveau insbesondere für Wohnimmobilien belaste die zu erzielenden Mietrenditen und dämpfe damit das weitere Preissteigerungspotenzial. Insofern würden die Analysten auch auf Sicht des nächsten Quartals mit keiner Outperformance des Immobiliensektors rechnen. Untergewichten.



Der globale Telekom-Sektor habe nach einer respektablen Q3-Berichtssaison dank einer massiven Sektorrotation eine deutliche Outperformance in den letzten vier Wochen gesehen, welche die klare Underperformance gegenüber dem MSCI-World dennoch nur leicht habe abmildern können. In Europa hätten die Telekom-Unternehmen ihre Serviceerlöse in Summe stabil halten können, anders dagegen etwa in den USA, da habe der Sektor bei den Service-Erlösen ein Minus von 2,5% verbucht. Allerdings biete die Einführung des iPhone X für die Telekom-Unternehmen eine gute Chance, neue Kunden zu gewinnen bzw. Upgrades bei den Verträgen zu erreichen. Der Telekom-Sektor sei zwar auf Basis des Kurs/Gewinn-Verhältnisses 2018f von 14,3 nach Finanz der am zweitniedrigsten bewertete Subsektor im MSCI-World, trotzdem würden die Analysten auf Sicht von drei Monaten angesichts fehlender Dynamik eine leichte Underperformance ggü. dem MSCI-World erwarten. Untergewichten.



Der Industriesektor habe in den letzten Monaten erneut nicht ganz mit dem Gesamtmarkt mithalten können. Generell sei die Berichtssaison eher unspektakulär verlaufen, wobei viele Firmen die in sie gesetzten Erwartungen hätten erfüllen können. Positiv zu sehen sei, dass auf die schwache Nachfrage aus dem Energiebereich mittlerweile mit teils massiven Einsparungsmaßnahmen reagiert werde, die jedoch nicht gleich positive Effekte mit sich bringen würden. Im Luftfahrtbereich gebe es insbesondere durch die Konsolidierung in Europa und die kontinuierlich laufenden Rationalisierungsprogramme auf der Ertragsseite klare Verbesserungen zu beobachten.



Im Logistiksegment seien die positiven Trends bei Paketen und bei Expresssendungen weiterhin intakt. Im Frachtbereich sei der Markt nach wie vor stark fragmentiert, was eine rasche Verbesserung der aktuell schwierigen Lage verhindere. Alles in allem scheine der Sektor seine größten Probleme (z.B. Nachfrage aus dem Energiesektor) langsam in den Griff zu bekommen. Die Bewertung bleibe nach Meinung der Analysten aber nicht attraktiv. Untergewichten. (Ausgabe Q1/2018) (27.12.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der globale Grundstoffsektor hat in der abgelaufenen Beobachtungsperiode leicht schwächer als der Gesamtmarkt abgeschnitten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) in ihrer aktuellen Finanzanalyse "Strategie Globale Märkte Q1/2018".Bei den vorgelegten Quartalsberichten habe es nur wenige Überraschungen zu beobachten gegeben. Die Produktionsreports der Minengesellschaften seien teils nicht nach den Vorstellungen der Marktteilnehmer ausgefallen. Hier dürften auch die großen Themen der vergangenen Jahre wie Schuldenreduktion, Einsparungsmaßnahmen und Steigerung der Kapitalrückführung an die Aktionäre nicht mehr der große Treiber gewesen sein. Allerdings seien durch die oben genannten Maßnahmen vor allem die Ertragskraft und die Bilanzen deutlich gestärkt worden. Die Stahlhersteller würden aktuell weiterhin vom verbesserten Preisumfeld profitieren. Bei den Chemiefirmen deute sich mittlerweile auch im Spezialchemiebereich eine Verbesserung der Nachfrage ab, die in Kombination mit einer guten Preissituation den Unternehmen helfen sollte, die Ergebnisse weiterhin zu verbessern. Übergewichten.Der MSCI-World IT sei seit Jahresbeginn der mit Abstand best-performende Subsektor im MSCI-World (+35,5% vs. +15,4% des MSCI World), habe aber in den letzten drei Wochen relativ ausgeprägte Gewinnmitnahmen gesehen. Die Fundamentaldaten in der Branche seien anhaltend gut, auch die Bewertung befinde sich aktuell im Durchschnitt zur eigenen Historie. Die Halbleiterpreise (NAND, DRAM) hätten sich auf einem sehr hohen Niveau zu stabilisieren begonnen, von einer größeren Schwäche sei momentan nicht auszugehen, da die Hersteller ihre Kapazitäten sehr rational anpassen würden und das Angebot in Folge der hohen Nachfrage zumindest bis weit in das Jahr 2018 hinein eher knapp sein werde. Dies würden andererseits bereits seit geraumer Zeit manche Hardware-Hersteller spüren, die Speicherelemente in ihren Produkte verbauen und bereits leicht niedrigere Margen ausweisen würden. Übergewichten.Der globale Finanzsektor habe sich seit der letzten Ausgabe dieser Publikation etwas stärker als der Gesamtmarkt entwickelt und sich damit den Erwartungen der Analysten entsprechend verhalten. Auch auf Sicht der nächsten drei Monate sollten sich die Finanztitel besser entwickeln. In den USA würden die Banken vom tendenziell höheren Zinsniveau und den damit verbundenen steigenden Zinsmargen profitieren. Die günstige konjunkturelle Entwicklung unterstütze das Kreditwachstum, wodurch die Ertragsseite Rückenwind erhalte. Die Kreditrisikokosten würden sich auf einem Zehnjahrestief befinden und ein leichtes Anziehen der Abschreibungsraten sollte keinen Grund zur Sorge geben.Auch die europäischen Banken sollten mittelfristig in Aussicht auf wieder steigende Zinsen zulegen können. Die Kapitalpolster seien mittlerweile alles in allem recht solide und die Aufarbeitung von Altlasten weit fortgeschritten. Mehr aufzuholen hätten hier noch die italienischen Banken. Diesen dürfte jedoch die Verschiebung der Einführung von schärferen Regeln zur Behandlung von Problemkrediten durch die EZB zugutekommen. Weil die Prüfung der Antworten auf das Konsultationspapier mehr Zeit in Anspruch nehmen werde, dürften die neuen Regeln erst im April oder Juni 2018 eingeführt werden. Dann sollte auch mehr Klarheit herrschen, wie bereits bestehende "faule Kredite" zu behandeln seien. Die Versicherer sollten nach den gehäuften Naturkatastrophen im zweiten Halbjahr 2017 wieder eine stärkere Stellung bei den Verhandlungen über die Bemessung der Prämien einnehmen können. Übergewichten.Der globale Sektor "defensiver Konsum" habe in der abgelaufenen Beobachtungsperiode schwächer abgeschnitten als der Gesamtmarkt, wenngleich die Entwicklung innerhalb des Sektors differenziert verlaufen sei. Keine Änderung der Herausforderungen: Die Nachfrage nach Frisch-, Gesundheits- und Wellness-Produkten sowie der starke Druck durch Diskonter würden weiterhin anhalten und die Unternehmen zu raschem Agieren zwingen. Auf der Suche nach Wachstum würden nunmehr zahlreiche Möglichkeiten (z. B. Portfolioergänzungen, Rohstoffbereitstellung, steigender Einsatz von e-Commerce) anvisiert, um weiter bei Marktanteilen punkten zu können.Aufgrund der geringen Vergleichsbasis zum Vorjahr sei vor allem in den Emerging Markets aufgrund der besseren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit einer Erholung der Umsätze zu rechnen. Auf der Unternehmens-Agenda werde daher weiterhin eine straffe Kostendisziplin stehen, die letztendlich trotz unter anderem höherer Rohmaterialpreise und erhöhter Werbeetats doch für eine Verbesserung der Margen sorgen sollte. Übergewichten.