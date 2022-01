Der Aberverkauf an den Aktienbörsen habe sogar so weit gereicht, dass Anleger in vermeintliche sichere Häfen geflüchtet seien und wieder vermehrt bei Staatsanleihen zugegriffen hätten. Während beispielsweise der Renditeanstieg in den USA als einer der Hauptreiber für die Kursschwäche definiert werde, habe die hohe Nachfrage nach US-Treasuries die 10-jährige Rendite sogar wieder nach unten gedrückt.



Nicht profitieren können habe hingegen abermals der Goldpreis. Dieser handele weiterhin in der Spanne zwischen USD 1.800 und 1.850. Der Preis für das Barrel der Nordseesorte Brent habe sich nur geringfügig verändert und liege knapp unter USD 88.



Kursbewegungen im zweistelligen Bereich würden bei alteingesessenen Kryptofans im Normalfall kaum für ein Wimpernzucken sorgen. Äquivalent zum Abverkauf an den Aktienmärkten hätten jedoch auch Bitcoin & Co. deutlich Federn lassen müssen. Mit einem Minus von teilweise mehr als 15% hätten die Kryptomärkte einen tiefroten Handelstag erlebt, dessen Dynamik sich über das Wochenende teils sogar noch beschleunigt habe.



Es sei davon auszugehen, dass die Nervosität an den Märkten vor der anstehenden FED-Sitzung Mitte der Woche noch hoch bleiben werde. In Asien notiere die Mehrheit der Indices im negativen Terrain und auch die vorbörslichen Indikatoren für Europa würden derzeit nur wenig Hoffnung auf eine kräftige Gegenbewegung machen. Datenseitig biete die neue Woche so einiges, vor allem da die Berichtssaison nun richtig an Fahrt gewinne. (24.01.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Mit tiefroten Zahlen gingen die globalen Börsen am Freitag ins Wochenende und setzten damit den negativen Trend der gesamten Handelswoche fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auffallend sei auch diesmal wieder die fast schon panikartige Reaktion kurz vor Handelsschluss in den USA gewesen, die das Abwärtsmomentum abermals beschleunigt habe. Im schwachen Umfeld sei der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) unter die 200-Tage-Linie gedrückt worden, sodass sich zu Zinsängsten und geopolitischen Spannungen auch noch das charttechnische Bild verschlechtert habe. Auch der Volatilitätsindex VIX, welcher oft als Angstbarometer interpretiert werde, habe mittlerweile den Wert von 30 erreicht, nachdem dieser in Anbetracht der jüngsten Preisbewegung erstaunlich lange auf niedrigen Niveaus verharrt habe.