Die beste Einschätzung der Verfassung der Aktienmärkte sei ein Blick auf die aktuelle Markttendenz. Diese zeige für die US-amerikanischen Märkte trotz aller Handelszwistigkeiten ein erneutes Allzeithoch in der Vorwoche. Die europäischen Indices seien von neuen Allzeithochs zwar noch deutlich entfernt. Nichtsdestotrotz seien ihre Aktienkurse tendenziell in der letzten Woche im Sog der US-Märkte gestiegen, in einer Woche, in der es auch eine Menge an Gründen gegeben hätte, um zu fallen. Dies sei kein schlechtes Zeichen für die Marktrichtung in den nächsten Wochen.



Gerade in Europa würden aufgrund des weiter vorherrschenden Niedrigzinsumfeldes wenig bis keine Anlagealternativen existieren. Dies sehe in den USA deutlich anders aus (2-jährige US-Bonds: 2,84%). Darüber hinaus zeige sich die EZB-Politik weiter unterstützend, das vorherrschende Null-Zins-Bild sollte mindestens bis weit in die 2. Jahreshälfte 2019 weiter gelten. Auch der zunehmende Protektionismus sei bislang noch nicht in den Inflationsdaten angekommen.



Von der FED-Sitzung in dieser Woche würden die Analysten der National-Bank AG die Bestätigung des nachhaltigen Wirtschaftsaufschwungs in den USA erwarten, symbolisiert durch eine Fortführung des graduellen Zinserhöhungskurses der letzten Monate. Dies würde eine Zinserhöhung jetzt im September bedeuten, eine weitere voraussichtlich im Dezember. Aus ihrer Sicht kein Grund zur Sorge. Die dynamische US-Konjunkturentwicklung rechtfertige diesen moderaten Restriktionskurs. (25.09.2018/ac/a/m)





Essen (www.aktiencheck.de) - Trotz der neuen gegenseitigen Zölle zwischen den USA und China tendierten die wichtigen globalen Aktienmärkte in der letzten Woche mit spürbar positiven Vorzeichen, so die Analysten der National-Bank AG.Mit Erleichterung sei darauf reagiert worden, dass die US-Seite zunächst keine 25%-igen Zölle erhoben habe, sondern bis Anfang des nächsten Jahres nur einen gemilderten 10%-igen Zoll auf 200 Mrd. USD Importvolumen auf chinesische Produkte festgesetzt habe. Dies sei als weiteres Offenhalten des Gesprächsfadens interpretiert worden. Dieser sei allerdings am Wochenende von den Chinesen brüsk zurückgewiesen worden, solange die US-Seite weiterhin ihre Drohkulisse weiterer umfassender Zölle aufrecht erhalte, werde es zu keinen Gesprächen zwischen den Chinesen und den US-Amerikanern kommen. Trotz der erneuten Verschärfung im Handelsstreit hätten die führenden US-amerikanischen Aktienmärkte neue Allzeithochs verzeichnen können und auch die europäischen Pendants hätten sich der freundlichen Entwicklung angeschlossen. So überraschend für viele Investoren die Entwicklung der Vorwoche gewesen sei, zeige diese doch, dass der Handelskonflikt im aktuellen Stadium primär ein Thema sei, welches die Stimmungslage der Investoren belaste, für die reale Wirtschaft spiele das Thema momentan jedenfalls noch eher eine untergeordnete Rolle. Sobald eine gewisse Entspannung bzw. Erleichterung erkennbar werde, würden die Aktienmärkte mit Kursaufschlägen reagieren. Zugegebenermaßen sei es aber schon bemerkenswert, dass bei einer Zollimplementierung von "nur" 10% von Erleichterung an den Aktienmärkten gesprochen werde.