Die US-Börsenstärke basiere auf verschiedenen Faktoren, das Hauptmerkmal sei jedoch in der guten Branchenkonjunktur in US-Schlüsselbranchen vor allem im Technologie-, Banken- und Erdölsektor zu sehen. Darüber hinaus würden die Entlastungen durch die US-Steuerreform sehr vorteilhaft wirken. Die Schätzungen für die gerade beginnende Q3-Berichterstattung im S&P 500 würden sich auf eine Steigerung der Gewinne um 22% im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal belaufen. Im Gegensatz dazu zeiget sich die Gewinnentwicklung in Europa, vor allem aber auch bei den DAX-Unternehmen in diesem Jahr eher enttäuschend. Nach anfänglichen Erwartungen von zweistelligen Zuwachsraten für 2018 hätten bislang die Gewinne stagniert. Ursächlich dafür seien neben einigen spezifischen Unternehmensfaktoren insbesondere die sich im Laufe des Jahres spürbar eingetrübten politischen Rahmenbedingungen. Stellvertretend dafür stehe der von den USA induzierte Handelskonflikt, vor allem mit China. Diesbezüglich sei kein Ende in Sicht. Auch der Budgetstreit der italienischen Regierung mit der EU-Kommission wirke belastend.



Die Analysten der National-Bank AG seien fest davon überzeugt, dass die Stimmung deutlich schlechter als die Lage sei, dies stehe momentan aber nicht im Augenmerk der Investoren. Sie würden für die Aktienmärkte gerade auch im Hinblick auf 2019 zuversichtlich bleiben. Ihre Zuversicht basiere auf einer trotz Handelskonflikt robusten globalen Konjunkturentwicklung, einer gerade hinsichtlich der europäischen Aktienmärkte sehr attraktiven Bewertung und der Erwartungshaltung deutlich weniger (negativer) Sondereffekte und folglich moderat steigender Unternehmensgewinne bei den DAX-Unternehmen.



Nichtsdestotrotz würden die Analysten der National-Bank AG der aktuellen Gemengelage Tribut zollen und ihre Kursziele für die von ihnen betrachteten Indices über alle Prognosezeiträume hinweg reduzieren.



Die Analysten der National-Bank AG würden den DAX im ungefähren Gleichklang in der Performance mit dem S&P 500 sehen, wohlwissend, dass dies im Kontrast zu der Entwicklung der letzten Monate stehe. Sie würden auf diesem Niveau den DAX jedoch für deutlich unterbewertet halten. Dem EURO STOXX 50 würden sie ebenfalls eine deutlich positive Performance zutrauen, allerdings aufgrund der hohen Bankenlastigkeit vor allem auch südeuropäischer Institute sowie der deutlichen konjunkturellen Divergenz zwischen den Nord- und den Südstaaten innerhalb der EU in geringerem Ausmaß als beim deutschen Leitindex. (23.10.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die globalen Aktienmärkte befinden sich aktuell im Abwärtsstrudel, so die Analysten der National-Bank AG.Während bei den US-Indices die historischen Höchstkurse nicht allzu weit entfernt seien und diese noch eine positive Jahresperformance aufweisen würden (YTD-Performance S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0): +3,0%), würden sich die europäischen Indices für das Jahr 2018 mittlerweile sehr deutlich im negativen Terrain befinden (DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900): ca. -12,5%, EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) ca. -10,2%). Das immense Auseinanderlaufen von DAX und dem US-Leitindex S&P 500 nehme historische Züge an und sei in der Vergangenheit in diesem Ausmaß nur sehr selten aufgetreten. Was sei der Grund für diese merkliche Divergenz?