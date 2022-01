Millennials und die Generation Z seien die Early Adopters und während des anfänglichen Fokus auf Instrumenten zur Verbesserung der Erfahrung des Metaversums liegen möge - die Verbreitung neuer Wearable-Technologien und das Internet der Dinge würden die Anwendungsmöglichkeiten erweitern - werde eine schnellere und transparentere Übertragung von Vermögenswerten und deren Eigentum sehr disruptiv sein. Der aufkommende Einsatz von Blockchains, digitalen Zwillingen und digitalen Identitäten werde zu weiteren Umwälzungen in den Bereichen Sozialwesen, Unterhaltung, Bildung, Bauwesen, Immobilien und Finanzen führen. Die Experten würden bereits eine steigende Nachfrage nach Technologien wie Mapping und Asset Tracking sehen, die die Interaktion zwischen der digitalen und der realen Welt steuern und Omnichannel-Shopping sowie das Lifecycle-Management von Waren ermöglichen würden.



In engem Zusammenhang mit diesem Wandel bleibe die Infrastruktur der nächsten Generation (die Netze, Internetanbindung, Verwaltung, Geschäftsabläufe und Kommunikation ermögliche) ein Schlüsselthema im Technologiebereich. Die beschleunigte und zunehmende Verbreitung von Technologien werde rasch steigende Investitionen erfordern, um eine skalierbare, nahtlose, schnelle und zuverlässige Anbindung zu gewährleisten. Die Infrastruktur der nächsten Generation sollte auch mit einer CO2-armen Infrastruktur gleichzusetzen sein. Dabei hätten Hyperscale-Cloud-Umgebungen von Natur aus einen geringeren Stromverbrauch und würden zunehmend mit erneuerbarer Energie betrieben.



Alphabet sei auf dem besten Weg, bis 2030 das erste Unternehmen zu werden, das vollständig kohlenstofffrei arbeite. Microsoft befinde sich auf einem ähnlichen Weg. Beide Unternehmen böten ihren Cloud-Kunden effektivere Mittel zur Messung ihrer eigenen Kohlenstoffemissionen. Das Erreichen der CO2-Reduktionsziele werde ein weiterer Grund für einen Wechsel in die öffentliche Cloud sein. Die Experten würden davon ausgehen, dass die Ausgaben im Jahr 2022 erheblich steigen würden.



Die Elektrifizierung sei ein weiteres Schlüsselthema für 2022, wobei das Verkehrswesen an einem Wendepunkt stehe. Mitfahrzentralen und Elektrofahrzeuge (EVs) böten eine Alternative für Autos mit Verbrennungsmotor, die in der Regel 95% ihrer Zeit ungenutzt bleiben und in der restlichen Zeit Emissionen verursachen würden. Auch die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen nehme zu. Während der Markt für die Produktion von E-Fahrzeugen durch neue Marktteilnehmer und die Anpassung etablierter Unternehmen immer größer werde, komme es gleichzeitig zu einer Konsolidierung und zu Marktanteilsgewinnen in der Lieferkette. Unternehmen, die durch Innovation die Bezahlbarkeit von Elektrofahrzeugen ermöglichen und die Kosten für Steckverbinder, Prozessoren, Energiemanagement, Sicherheitssysteme, Verkabelung und Software senken würden, dürften attraktive Investitionsmöglichkeiten bieten.



Obwohl die Experten die langfristigen Aussichten für den Technologiesektor positiv einschätzen würden, seien sie sich bewusst, dass eine Kombination aus niedrigen Zinsen, Einzelhandelsboom und Pandemie zu einer schnellen Wertsteigerung in bestimmten Segmenten des Sektors geführt habe. In Anbetracht der Äußerungen des Microsoft-CEO und der Investmenterfahrung der letzten zwei Jahrzehnte sei die Technologieakzeptanz eine deflationäre Kraft. Daher seien die Experten der Ansicht, dass die Risiken steigender Zinsen weniger im Vordergrund stünden als die Gefahr eines irrationalen Enthusiasmus, wie er sich im Hype-Zyklus der Technologiebranche zeige.



Die Bewertung des Technologiesektors liege innerhalb seiner bisherigen Spanne, wenn auch am oberen Ende. Es gebe eine Divergenz zwischen den teuersten und den günstigsten Aktien des Sektors: Diese Zweiteilung der Bewertungen innerhalb des Sektors sei im historischen Vergleich extrem und spiegele zum Teil die zunehmende Vielfalt der Unternehmen, Sektoren und die damit verbundenen Renditen innerhalb des Sektors wider. Sie mahne aber auch zur Vorsicht und verdeutliche die Bedeutung von Erfahrung bei der Aktienauswahl.



Das Team setze weiterhin auf die Suche nach den globalen Technologieführern der Zukunft. Nach Meinung der Experten seien eine langfristige Investmentsicht, die Konzentration auf qualitativ hochwertige Technologieunternehmen mit guten Cashflows und finanzieller Stärke, das Potenzial für nachhaltiges Wachstum und eine strenge Bewertungsdisziplin Voraussetzungen für erfolgreiche Investments im Technologiesektor.



Technologie sei die Wissenschaft der Problemlösung. Die digitale Transformation stecke noch in den Kinderschuhen und müsse zahlreiche Herausforderungen bewältigen. Insgesamt seien die Experten unverändert von den Wachstumsaussichten des Technologiesektors überzeugt und begeistert. Ihre Erfahrung lehre sie aber auch, dass nach den Kursgewinnen der letzten Jahre die Bewertungsdisziplin zwar unmodern, aber so wichtig wie eh und je bleibe. (04.01.2022/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Treffender als Satya Nadella, der CEO von Microsoft, kann man es nicht ausdrücken: "Die Notwendigkeit der digitalen Transformation war noch nie so offensichtlich und dringend. Die digitale Technologie ist eine deflationäre Kraft in einer inflationären Wirtschaft", so Richard Clode, Graeme Clark und Alison Porter, Portfoliomanager bei von Janus Henderson.