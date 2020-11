Xetra-Aktienkurs Global Fashion Group-Aktie:

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Global Fashion Group-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie Online-Modehändlers Global Fashion Group (GFG) (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) charttechnisch unter die Lupe.Zuletzt hätten sie einen neuen Handelsansatz vorgestellt. Darin würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die Konzepte der Relativen Stärke mit einer kurzfristigen Konsolidierung verknüpfen. Aufgrund einiger Rückfragen wollten sie ihre Vorgehensweise anhand eines weiteren Beispiels verdeutlichen. Unter den deutschen Standardwerten aus DAX, MDAX und SDAX verfüge die Aktie der Global Fashion Group derzeit über die höchste Relative Stärke auf Wochenbasis. Anleger könnten deshalb von einem langfristigen Haussetrend ausgehen. Die Verschnaufpause seit dem Rekordhoch von Ende Oktober bei 8,95 EUR habe jüngst für ein temporäres Abtauchen unter das untere Bollinger Band (auf Tagesbasis akt. bei 7,33 EUR) gesorgt. Damit seien die Strategieanforderungen der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt erfüllt. Aus charttechnischer Sicht komme ein sog. "Hammer" hinzu. Dieses Candlestickumkehrmuster bestätige die 38-Tage-Linie sowie den Aufwärtstrend seit April (akt. bei 7,10/7,08 EUR). Damit sei diese Bastion als Absicherung auf der Unterseite prädestiniert. Per Saldo sollte das Papier die Hochs bei 8,62/8,95 EUR wieder ins Visier nehmen. Bei einem Sprung über den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 8,45 EUR) könne das jüngste Kräftesammeln zudem als trendbestätigende Flagge interpretiert werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 16.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Global Fashion Group-Aktie:7,891 EUR -2,58% (16.11.2020, 09:35)