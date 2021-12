Xetra-Aktienkurs Global Fashion Group-Aktie:

Global Fashion Group (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) ist ein führendes Lifestyle- und Modeunternehmen in Asien, Australien, Lateinamerika und der GUS. Das Unternehmen vereint mehr als 10.000 Marken unter einem Dach und vermarktet die Produkte auf vier Kontinenten über die E-Commerce-Plattformen The Iconic, Zalora, Dafiti und lamoda. (27.12.2021/ac/a/nw)







Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Global Fashion Group: SDAX-Flop 2021 mit -51,7% - AktiennewsHolte die Aktie der Global Fashion Group (GFG) (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) im vergangenen Jahr mit einem Kursplus von mehr als 300 Prozent mit großem Abstand die SDAX-Krone, rangieren die Papiere heuer mit einem Minus von mehr als 50 Prozent fast am Ende des Felds, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Pandemie-Effekte, von denen der Online-Modehändler lange Zeit profitiert habe, seien vorbei. Für 2021 erwarte die GFG nur noch ein operatives Ergebnis von rund zehn Mio. Euro, nachdem bisher eine leichte Verbesserung zum Vorjahreswert von 16 Mio. Euro angepeilt worden sei. Die Aktie sei daraufhin drastisch eingebrochen. Nach Meinung der Analysten von Baader sei die Gewinnwarnung durch die jüngste Kurskorrektur bereits gut eingepreist, und es biete sich eine attraktive Einstiegschance. Doch sollten diese Wette nur sehr risikobereite Anleger mittels eines Turbos eingehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 50/2021)Tradegate-Aktienkurs Global Fashion Group-Aktie:4,638 EUR -1,57% (27.12.2021, 11:32)