Kurzprofil Global Fashion Group:



Global Fashion Group (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) ist ein führendes Lifestyle- und Modeunternehmen in Asien, Australien, Lateinamerika und der GUS. Das Unternehmen vereint mehr als 10.000 Marken unter einem Dach und vermarktet die Produkte auf vier Kontinenten über die E-Commerce-Plattformen The Iconic, Zalora, Dafiti und lamoda. (14.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Global Fashion Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Online-Modehändlers Global Fashion Group (GFG) (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) unter die Lupe.Am Mittwoch sei der harte Lockdown in Deutschland Realität. An der Börse würden sich bereits die ersten Profiteure in Stellung bringen, darunter auch die Global Fashion Group. Die Aktie des Lifestyle- und Modeunternehmens stehe kurz davor, ein frisches, starkes Kaufsignal zu generieren. Sollte das Papier die 9-Euro-Marke nachhaltig überwinden, dann hätte es anschließend Luft bis 11,50 Euro, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.12.2020)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Global Fashion Group-Aktie: