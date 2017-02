London-Aktienkurs Glencore Xstrata-Aktie:

Glencore Xstrata (vormals Glencore International plc) (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF) mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist nach der Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata plc im Mai 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen in der Rohstoffbranche. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gegliedert.



Glencore Xstrata agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung, Veredelung, dem Transport, der Lagerung und dem Handel von Metallen und Mineralien, Energie und landwirtschaftlichen Produkten. Im Weiteren ist der Konzern in der Förderung, Verarbeitung, Raffinierung und Lagerung von Kupfer, Ferrochrom, Nickel, Vanadium, Zink, Kokskohle, thermische Kohle und Öl wie auch Platinmetalle, Gold, Kobalt, Blei und Silber in 20 Ländern weltweit tätig. (03.02.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Glencore Xstrata-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Glencore Xstrata (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF) von 3,00 GBP auf 3,40 GBP an.Der Konzern habe die selbstgesteckten Produktionsziele für 2016 mehrheitlich erfüllt. Alles im allem habe sich keine einheitliche Tendenz gezeigt. Jedoch sei die Produktion in H2 2016 mehrheitlich höher gewesen als in H1 2016. Zusammen mit den deutlich höheren Rohstoffpreisen sollte H2 ergebnisseitig deutlich besser als H1 ausgefallen sein. Die Produktionsziele für 2017 habe man bestätigt. Diese würden überwiegend Produktionsanstiege y/y implizieren. Die Analysten-Prognosen für 2016 würden unverändert bleiben. Für 2017 sei er rohstoffpreisbedingt jetzt optimistischer. Für 2018 prognostiziere er erstmals ein EPS (bereinigt/berichtet) von 0,25 USD sowie eine Dividende je Aktie von 0,12 USD.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Glencore-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 03.02.2017)Xetra-Aktienkurs Glencore Xstrata-Aktie:3,661 EUR -3,02% (03.02.2017, 11:02)