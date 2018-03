Tradegate-Aktienkurs Glencore-Aktie:

4,29 EUR -0,92% (15.03.2018, 14:17)



London-Aktienkurs Glencore-Aktie:

GBp 380,95 -0,68% (15.03.2018, 15:08)



ISIN Glencore-Aktie:

JE00B4T3BW64



WKN Glencore-Aktie:

A1JAGV



Ticker-Symbol Glencore-Aktie:

8GC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Glencore-Aktie:

GLCNF



Kurzprofil Glencore Plc:



Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF) mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist nach der Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata plc im Mai 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen in der Rohstoffbranche. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gegliedert.



Glencore agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung, Veredelung, dem Transport, der Lagerung und dem Handel von Metallen und Mineralien, Energie und landwirtschaftlichen Produkten. Im Weiteren ist der Konzern in der Förderung, Verarbeitung, Raffinierung und Lagerung von Kupfer, Ferrochrom, Nickel, Vanadium, Zink, Kokskohle, thermische Kohle und Öl wie auch Platinmetalle, Gold, Kobalt, Blei und Silber in 20 Ländern weltweit tätig.

(15.03.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Glencore-Aktienanalyse des Analysten Eugene King von Goldman Sachs:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Eugene King vom Investmenthaus Goldman Sachs die Aktien von Glencore plc. (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: GLCNF) weiterhin klar zum Kauf.Im Rahmen einer Branchenstudie sei die Einschätzung des europäischen Bergbausektors von "neutral" auf "attractive" angehoben worden.Eine steigende Inflation und höhere Investitionen könnten sich auf die Commodity-Preise positiv auswirken, so die Analysten von Goldman Sachs. Die Aussichten für Bergbauunternehmen würden sich verbessern.Analyst Eugene King hebt das Kursziel für die Aktien von Glencore plc. von 460,00 auf 520,00 GBp an und bezeichnet den Titel als Top Pick des Sektors.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Glencore-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Glencore-Aktie:4,30 EUR -1,83% (15.03.2018, 15:06)