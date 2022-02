Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie:



XETRA-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

19,54 EUR -1,41% (09.02.2022, 13:02)



London Stock Exchange-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

1.627,5092 GBp -0,99% (09.02.2022, 13:09)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Stock Exchange-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



NASDAQ OTC-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (09.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GlaxoSmithKline plc (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Der britische Pharmariese GlaxoSmithKline habe heute sein neustes Zahlenwerk zum abgelaufenen vierten Quartal beziehungsweise Gesamtjahr 2021 veröffentlicht. Dieses sei, genauso wie der Ausblick, solide und im Rahmen der Erwartungen ausgefallen.Im vergangenen Geschäftsjahr habe der Umsatz bei GBP 34,1 Mrd. stagniert. Bereinigt um Wechselkurseffekte habe aber immerhin ein Plus von 5% zu Buche gestanden, was im Rahmen der Erwartungen gelegen habe. Der bereinigte operative Gewinn sei auf dieser Basis indessen um 9% auf GBP 8,8 Mrd. gestiegen und habe den Konsens um etwa 5% schlagen können. Im Zusammenhang mit der Pandemie habe der Konzern GBP 1,4 Mrd. umgesetzt. Der Großteil davon sei auf das Antikörpermedikament Xevudy zurückzuführen. Dieses schütze bekanntlich gegen die hochansteckende Omikron-Variante, was die hohe Nachfrage erkläre.Auch einen Ausblick auf das laufende Gesamtjahr habe das Management gegeben. Man rechne mit einem Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen von 5% bis 7%. Der bereinigte operative Gewinn solle dabei um 12% bis 14% zulegen. Die pandemiebedingten Umsätze sollten in etwa gleich hoch ausfallen, wie vergangenes Jahr. Jedoch dürften sich die Margen bei Xevudy verringern. Die Consumer-Healthcare-Sparte solle weiterhin Mitte 2022 abgespaltet werden.In einer ersten Marktreaktion hätten sich die Anteilsscheine von GSK in Reaktion auf die soliden Zahlen praktisch unverändert gezeigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity