Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (27.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des britischen Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Pharmakonzern GlaxoSmithKline sei im dritten Quartal abermals stärker gewachsen als erwartet. Für Schub habe die stark gestiegene Nachfrage etwa nach Atemwegsmedikamenten und Krebstherapien gesorgt, wie das Unternehmen am Mittwoch in London mitgeteilt habe. Das Management um Konzernchefin Emma Walmsley sei deshalb für das Gesamtjahr optimistischer. Das wichtige Impfgeschäft insbesondere mit der Gürtelroseimpfung Shingrix erhole sich hingegen weniger schnell als erhofft.Der Umsatz der Briten sei im vergangenen Quartal um fünf Prozent auf knapp 9,1 Milliarden Britische Pfund (10,8 Milliarden Euro) geklettert, zu konstanten Wechselkursen habe das Plus zehn Prozent betragen. GlaxoSmithKline habe damit die Erwartungen der Analysten übertroffen.Ergebnisseitig hätten die Experten allerdings deutlich mehr auf dem Zettel gehabt. Während der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn nominal um acht Prozent auf knapp 2,9 Milliarden Pfund geklettert sei, sei unter dem Strich das auf die Aktionäre entfallende Ergebnis um sechs Prozent auf rund 1,17 Milliarden Pfund zurückgegangen. Dies sei unter anderem höheren Steuern und Kosten geschuldet gewesen.Für das Gesamtjahr gehe GlaxoSmithKline nun von einem Rückgang beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) zu konstanten Wechselkursen zwischen zwei und vier Prozent aus. Dabei seien Covid-Produkte ausgenommen. Zuvor habe das Management noch mit einem Rückgang im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich gerechnet.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link