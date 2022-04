Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie:



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (27.04.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von GlaxoSmithKline plc (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das kürzlich veröffentlichte Ergebnis zum Q1/2022 von GlaxoSmithKline (GSK) habe die Erwartungen deutlich übertreffen können. So habe der Konzern im Vergleich zum Vorjahresquartal beim Umsatz ein Plus von satten 32% (währungsbereinigt ebenso) auf GBP 9,8 Mrd. erwirtschaftet und somit die Analystenschätzungen von im Schnitt GBP 8,8 Mrd. um knapp 14% übertreffen können.Beim bereinigten Gewinn je Aktie habe sich ein ähnliches Bild abgezeichnet: Dieser habe sich um satte 43% (währungsbereinigt ebenso) auf GBP 32,80 verbessert. Auch hier sei man in der Lage gewesen, die allgemeinen Markterwartungen von GBP 29,80 um mehr als 10% zu schlagen. Laut Management sei das Ergebnis sowohl auf eine starke Performance der Bereiche Biopharma und Consumer Healthcare als auch auf ein eher schwächeres Vorjahresquartal zurückzuführen.Indes habe das Unternehmen den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Dieser beinhalte ein Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen von 5% bis 7% sowie eine Verbesserung des bereinigten operativen Gewinns um 12% bis 14%. Dies exkludiere jegliche pandemiebedingte Umsätze. Für das Q1/2022 habe man sich auf eine Dividende von GBP 0,14 festgelegt.GSK sei weiterhin auf Spur kommenden Juli die Sparte Consumer Healthcare in ein eigenes börsennotiertes Unternehmen namens Haleon abzuspalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity