London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

1.462,40 GBp +1,13% (11.08.2921, 13:13)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Domestic Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (11.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Der britische Pharma-Konzern stehe vor einem tiefgreifenden Umbau. Die Pläne vom Management rund um Unternehmenschefin Emma Walmsley honoriere der Markt mittlerweile mit steigenden Notierungen. An der Heimatbörse in London erreiche GSK am Mittwoch mit einem Kurs von 1.462 Britische Pence sogar ein neues Jahreshoch. Charttechnisch habe mit dem Kurssprung eine wichtige Widerstandszone überwunden werden können.Nicht nur charttechnisch könne die GlaxoSmithKline-Aktie punkten. Das Unternehmen gelte seit Jahren als spendabler Dividendenzahler, die aktuelle Rendite betrage stolze 5,5%. Für einen Einstieg sei es noch nicht zu spät. Das Kursziel des "Aktionärs" laute 20 Euro, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:17,48 EUR +0,81% (11.08.2021, 13:24)