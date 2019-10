London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

17,00 GBP -1,13% (25.10.2019, 17:35)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Domestic Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (26.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Es sei Europas bedeutendster Krebskongress: die Jahrestagung der European Society for Medical Oncology (ESMO). In diesem Jahr hätten sich vom 27. September bis 1. Oktober rund 29.000 Teilnehmer getroffen, um sich über die neuesten Entwicklungen in der Onkologie auszutauschen. Das Ziel: Die Versorgung von Krebspatienten zu verbessern. Eines der Schwerpunktthemen des diesjährigen ESMO sei erneut die Immuntherapie in diversen Anwendungsbereichen gewesen. Hier hätten einige starke Ergebnisse präsentiert werden können.Man dürfe gespannt sein auf die weitere Entwicklung von GlaxoSmithKline. An der Börse habe die angekündigte Übernahme von Tesaro für 5,1 Mrd. USD zunächst wenig Anklang gefunden, doch zunehmend scheine sich die Akquisition für GlaxoSmithKline auszuzahlen. Auf dem ESMO-Treffen 2019 habe der britische Pharmakonzern frische vielversprechende Studienergebnisse mit Niraparib (Zejula) zur Behandlung von Patientinnen mit Eierstockkrebs vorgestellt. Diese könnten die Umsätze des PARP-Inhibitors ankurbeln. Der Markt sei hart umkämpft. Gut möglich, dass GlaxoSmithKline nun weitere Marktanteile hinzugewinnen könne.GlaxoSmithKline glänze mit einer soliden operativen Entwicklung und einer hohen Dividendenrendite von aktuell 4,7% sowie einem attraktiven Chartbild. Die GlaxoSmithKline-Aktie stehe kurz vor dem Ausbruch auf ein neues Mehrjahreshoch. Die GlaxoSmithKline-Aktie bleibe bei Kursschwäche für Dividendenjäger kaufenswert, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.10.2019)Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie:Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:19,768 EUR -0,38% (25.10.2019, 17:35)