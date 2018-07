Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

16,904 EUR -2,84% (26.07.2018, 10:27)



London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

GBP 14,946 -3,09% (26.07.2018, 11:24)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Domestic Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (26.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von Analyst Dr. Timo Kürschner von der LBBW:Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des britischen Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF).GSK mache Fortschritte: Der Umsatz habe in Q2 2018 zwar bei 7,3 Mrd. GBP stagniert. Auf Basis konstanter Wechselkurse (CER) habe er aber um 4% zugelegt. Dies sei vor allem einem starken Impfstoffgeschäft geschuldet und hier den Nachholeffekten nach dem schwachen Jahresstart der Sparte. Abgesehen von den Impfstoffen, habe die negative Wechselkursentwicklung das ganze Wachstum in den Sparten aufgezehrt. Der Umsatz von Pharmaceuticals sei im zweiten Quartal um 3% (+1% CER) auf 4,2 Mrd. GBP gefallen, das Konsumentengeschäft um 1% (+3% CER) auf 1,8 Mrd. GBP und die Impfstoffe hätten um 13% (+16% CER) auf 1,3 Mrd. GBP zugelegt.Aufgrund einer besseren Kostendisziplin und des teilweisen Wegfalls von Minderheiten, nachdem Novartis Anfang Juni 2018 aus dem Healthcare-Joint Venture ausgestiegen sei, habe sich der operative Gewinn zwar auf 0,8 Mrd. GBP verbessert, habe damit aber deutlich unter Q1 gelegen, was u.a. an einmaligen Effekten im Zusammenhang mit den ehemaligen Joint Ventures gelegen habe. Bereinigt um einmalige Effekte sei der operative Gewinn um 1% (+7% CER) auf 2,1 Mrd. GBP gestiegen. Die bereinigte operative Marge habe sich ggü. dem Vorjahresquartal von 28,5% auf 28,8% (unbereinigt: 10,7%) verbessert. Unter dem Strich habe in Q2 2018 ein Gewinn von 475 Mio. GBP (bereinigt 1,6 Mrd. GBP; +3%) gestanden.Darüber hinaus habe GSK verkündet, dass man sich mit 300 Mio. USD am kalifornischen Gentest- Unternehmen 23andMe beteilige. Damit sichere GSK den exklusiven Zugang zur großen DNA-Datenbank der Firma. Durch diesen Ansatz wolle GSK seine Forschung vorantreiben und neuen Schwung in die Pipeline bringen.Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die GlaxoSmithKline-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 16,00 GBP auf 17,00 GBP erhöht. (Analyse vom 26.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie: