Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bleibt daher bei seiner "halten"-Empfehlung für die GlaxoSmithKline-Aktie, hebt allerdings infolge der robusten Q4-Zahlen sowie der Aussicht auf ein solides Gewinnwachstum sein Kursziel leicht von GBP 1.600 auf GBP 1.650 an. (Analyse vom 14.03.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (14.03.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.GSK habe im vierten Quartal 2021 ein rundum solides Zahlenwerk vorlegen können. Der Umsatz des Unternehmens habe sich um starke 9% (währungsbereinigt +13%) auf GBP 9,53 Mrd. verbessert und sei damit etwas über den Analystenschätzungen von im Schnitt GBP 9,37 Mrd. angesiedelt gewesen. Positiv habe auch der bereinigte Gewinn je Aktie hervorgestochen. Dieser habe sich mit einem Plus von 9% (währungsbereinigt +22%) auf GBP 0,26 belaufen und damit den allgemeinen Konsens von GBP 0,24 um etwa 10% übertreffen können.Die Pharma-Sparte des Unternehmens habe im Q4 mit einem Umsatzwachstum von satten 20% (währungsbereinigt +25%) auf GBP 5,22 Mrd. (Konsens: GBP 5,09 Mrd.) eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. Getrieben worden sei dieses Wachstum durch das erst kürzlich durch die EMA zugelassene und von der WHO empfohlene COVID-19 Medikament Xevudy, welches ein monoklonaler Antikörper sei und bei bereits infizierten Erwachsenen und Jugendlichen etwaiger Risikogruppen einen schweren Verlauf verhindern solle. Dieses habe mit GBP 828 Mio. (Konsens: GBP 707 Mio.) allein fast ein Sechstel der Einnahmen dieses Segments ausgemacht und damit Blockbusterstatus erreicht (als Blockbuster würden Medikamente mit einem jährlichen Umsatz von mindestens USD 1 Mrd. bezeichnet).Im Bereich Consumer Healthcare habe man beim Umsatz ein Plus von 6% (währungsbereinigt +10%) auf GBP 2,5 Mrd. (Konsens: GBP 2,47 Mrd.) verbucht, gestützt durch die starke Erholung im Bereich der Atemwegsgesundheit. Dieser habe aufgrund von coronabedingten Einschränkungen ein historisches Umsatztief während der Grippesaison in Q4 2020 und Q1 2021 erlebt.Trotz der derzeitigen durch den Ukraine-Krieg ausgelösten globalen Marktvolatilität halte GSK weiter an seinem Vorhaben fest, kommenden Sommer den Consumer Healthcare-Bereich des Konzerns zu einem eigenen börsennotierten Unternehmen abzuspalten. Dieses werde den Namen Haleon tragen und voraussichtlich die größte Notierung des letzten Jahrzehnts an der Londoner Börse darstellen. GSK werde aus der Aufspaltung voraussichtlich eine Dividende von GBP 7 Mrd. erhalten, während Minderheitseigentümer Pfizer eine Dividende von GBP 3 Mrd. erhalte. Beide Pharmariesen würden ihre Anteile an dem neuen Unternehmen beibehalten.Die Pipeline von GSK sei mit 21 Impfstoffen sowie 43 Medikamenten gut bestückt, von denen viele laut Management Potenzial eines Best- oder First-In-Class-Impfstoffs bzw. - Medikaments besitzen würden. Ein Medikament bzw. Impfstoff gelte als First-in-Class, wenn es sich eines neuartigen und einzigartigen Mechanismus zur Behandlung eines medizinischen Problems bediene. Als Best-in-Class würden Medikamente bzw. Impfstoffe bezeichnet, welche sich zwar keiner neuartigen Mechanismen bedienen würden, aber grundsätzlich bessere Ergebnisse liefern würden als vergleichbare, bereits am Markt existierende Produkte. Insgesamt befänden sich 22 Entwicklungen in entscheidenden Testphasen. Gilead zugunsten von GSK inkludiert.Das direkte Exposure zu Russland und der Ukraine sei bei GSK bei einem Umsatzanteil von ca. 1% kaum erwähnenswert. Des Weiteren habe man laut Management in Russland sowie der Ukraine weder Produktionsstandorte noch essenzielle Lieferketten. Wie die meisten Unternehmen im Gesundheitsbereich habe GSK momentan mehrere aktive Studien in den beiden Ländern. Diese seien aber nur ein Teil von übergeordneten, global angelegten Studien. Sprich, selbst im Worst-Case-Szenario der vorzeitigen Beendigung dieser laufenden Studien sollte dies keinen merklichen Einfluss auf die R&D-Pipline des Unternehmens haben.Die Impfstoff-Sparte habe sich umsatztechnisch um 10% (währungsbereinigt -7%) auf GBP 1,81 Mrd. (Konsens: GBP 1,86 Mrd.) verschlechtert. Laut Management sei dies primär den negativen Effekten der COVID-19-Impfkampagne geschuldet gewesen, was ein niedrigeres Absatzvolumen von Meningitis-Impfstoffen und des Umsatztreibers Shingrix (Impfstoff gegen Herpes und Gürtelrose) zur Folge gehabt habe.GlaxoSmithKline habe für das vierte Quartal 2021 ein insgesamt solides Zahlenwerk vorweisen können. Bis auf die Impfstoff-Sparte, welche unter den negativen Effekten der weltweiten COVID-19-Impfkampagne gelitten habe, habe man in allen Geschäftsbereichen positiv überraschen können. Speziell das Pharma-Segment habe ein signifikantes Wachstum aufgrund des neu zugelassenem Corona-Medikaments Xevudy verbucht. Dieses habe nach nur einem Quartal den Blockbusterstatus für sich beansprucht.Trotz der robusten Quartalszahlen des Konzerns müssen wir eine erhöhte Risikoprämie bezüglich des Ukraine-Krieges in unser Kursziel miteinfließen lassen, so die Analysten der RBI. Die Analysten der RBI seien der Ansicht, dass obwohl das direkte Exposure von GSK zu den Konfliktländern äußerst gering sei und die R&D-Pipeline dadurch nicht merklich beeinflusst werden sollte, der europäische Aktienmarkt in den kommenden Monaten überproportional von dem angeschlagenen Sentiment rund um den Krieg belastet sein werde. Aufgrund starker Gewinnwachstumszahlen im Vergleich zum Median der Peer-Gruppe (7,4% vs. 6,0% auf Basis CAGR 2021-2024e) sowie den defensiven Eigenschaften des Pharma- und Biotechnologie-Sektors würden die Analysten der RBI dennoch glauben, dass sich GSK in diesem schwierigen Umfeld vergleichsmäßig gut behaupten werde.