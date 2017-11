London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (01.11.2017/ac/a/a)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des britischen Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) von 1.650 auf 1.500 GBp.Die Q3-Zahlen seien umsatzseitig im Rahmen der Erwartungen ausgefallen und hätten ergebnisseitig (bereinigt) die Prognosen leicht übertreffen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Ausblick für 2017 sei bestätigt worden. Nachdem u.a. Pfizer strategische Optionen für sein Consumer Health-Geschäft angekündigt habe, gelte GlaxoSmithKline als ein möglicher Interessent. Weininger schätze aktuell eine Übernahme allerdings als unwahrscheinlich ein. E habe seine EPS-Prognosen nach unten revidiert.Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die GlaxoSmithKline-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 1.650 auf 1.500 GBp reduziert. (Analyse vom 01.11.2017)Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:15,71 EUR -0,60% (01.11.2017, 17:35)