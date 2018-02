London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

GBP 1.293,80 -0,77% (09.02.2018, 09:09)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Domestic Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (09.02.2018/ac/a/a)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von Analysten Laura Sutcliffe und Alistair Campbell von der Privatbank Berenberg:Laura Sutcliffe und Alistair Campbell, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des britischen Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF), senken aber das Kursziel von 1.760 auf 1.705 GBp.Sie hätten das Kursziel mit Blick auf den Devisenmarkt und angesichts einer geringeren Bewertung des Geschäfts mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten reduziert, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Die GlaxoSmithKline-Aktie sei allerdings deutlich unterbewertet. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen nach oben revidiert.Laura Sutcliffe und Alistair Campbell, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die GlaxoSmithKline-Aktie bestätigt und das Kursziel von 1.760 auf 1.705 GBp reduziert. (Analyse vom 09.02.2018)