L&S-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

2.430,00EUR -2,33% (18.07.2019, 10:27)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

2.654,00 CHF -4,05% (18.07.2019, 11:55)



ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie:

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GVDBF



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (18.07.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).Kräftiges Wachstum - vor allem dank des Wachstumsschubs bei Fragrances und in den Entwicklungsländern (zweistelliges Wachstum in Q2, teilweise durch Preisbildung), Wachstum bei Flavors etwas über den Erwartungen.Schwache Rentabilität: Der Analyst würde jedoch von einer endgültige Beurteilung der EBITDA-Marge abraten, solange nicht alle Elemente bekannt seien. Die Konsensschätzungen würden auf einem Mix von ausgewiesenen und zugrunde liegenden Zahlen basieren. Die Fakten: CHF 19 Mio. Kosten für GBS (VontE CHF 12 Mio.); CHF 11 Mio. Kosten für die Integration von Naturex (VontE CHF 0 Mio.). Ohne diese Kosten betrage das EBITDA CHF 678 Mio. und die Marge 21,9% (VontE: 22,2%). Die negative Überraschung sei von der Division Fragrance (niedrige Vergleichszahlen) mit einem Margenrückgang um 110 Bp. auf vergleichbarer Basis gekommen. Dagegen habe sich die Konsolidierung von Naturex weniger negativ ausgewirkt als erwartet.FCF niedriger als erwartet: Grund sei ein erheblicher NUV-Abfluss. Positive Einmalposten von CHF 60 Mio. (Verkauf des Innovationszentrums Zürich). Noch mehr zu erwarten Insgesamt sei der FCF auf absoluter wie relativer Basis hinter den Erwartungen zurückgeblieben.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Givaudan-Aktie. Das Kursziel laute CHF 2.850. (Analyse vom 18.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Givaudan-Aktie: