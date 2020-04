L&S-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

2.747,00 EUR +1,22% (01.04.2020, 16:04)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

2.910,00 CHF -2,84% (01.04.2020, 15:49)



ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie:

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GVDBF



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (01.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit größten Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) unter die Lupe.Eine Krise könne durchaus ihre guten Seiten haben. Tolle, wachstumsstarke Firmen, so genannten Burggraben-Unternehmen mit einem Alleinstellungsmerkmal könnten 20, 30 Prozent günstiger eingekauft werden. Dazu zähle auch Givaudan. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Vernier in der Schweiz wachse seit Jahren mit einer beeindruckenden Kontinuität bei Umsatz und Gewinn.Dass Goldman Sachs am Mittwoch das Kursziel von 2.880 auf 2.750 CHF reduziert habe, geschenkt. Analystin Georgina Iwamoto habe ihre neue Einschätzung mit der Covid-19-Dynamik, gesenkter Prognosen für das weltweite Wirtschaftswachstum und erheblich gesunkener Ölpreise begründet.Fakt sei: Givaudan sei excellent positioniert und auch die Aktie werde sich wieder fangen. Für Anleger mit einem langfristig ausgelegten Portfolio eine gute Gelegenheit, das Papier nach einem Rücksetzer von rund 20 Prozent im Vergleich zum Hoch ins Depot zu legen. Ein zusätzliches Kauflimit werde zehn Prozent unter dem heutigen Schlusskurs gesetzt, sofern die Märkte noch einmal abkippen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Givaudan-Aktie: