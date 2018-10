Tradegate-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (22.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).Givaudan werde morgen seinen Investorentag 2018 in Jakarta durchführen. Bertschy erwarte vom Management Neues zur Strategie 2020, zu den jüngsten Akquisitionen (ohne Naturex, da hier genaue Infos im Jan. folgen) sowie den Fortschritten beim GBS-Projekt. Einen eigentlichen Zwischenbericht erwarte der Analyst nicht, da das Unternehmen erst vor Kurzem seine 9M 18-Umsatzzahlen vorgelegt habe. Der Anlass umfasse auch einen Laborbesuch vor Ort.Fokus Asien: Da der Veranstaltungsort Indonesien sei, dürfte die Region Asien im Allgemeinen und Indonesien im Besonderen einen Schwerpunkt der Präsentationen bilden. In Indonesien werde derzeit ein Umsatz von rund CHF 200 Mio. erwirtschaftet, was 4% des Konzernumsatzes bzw. 15% des Umsatzes in der APAC-Region ausmache. Der indonesische Markt rangiere damit unter zehn wichtigsten für das Unternehmen. Die APAC-Region zeige zudem eine der höchsten Wachstumsraten, weshalb Givaudan in den letzten Jahren hier kräftig investiert habe (u.a. CHF 24 Mio. in die Flavours-Sparte im Jahr 2014). Auch im Bereich Beschaffung sei der Markt für Givaudan von zentraler Bedeutung (Patschuli).Zielvorgaben für 2020 bestätigt: Organisches Wachstum von 4 bis 5%, freier Cashflow von 12 bis 17%; Einsparungen von über CHF 60 Mio. bis 2020 dank GBS-Projekt.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Givaudan-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit einem "buy"-Rating. Das Kursziel laute CHF 2.650. (Analyse vom 22.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Givaudan-Aktie: