Börsenplätze Givaudan-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

2.008,00 EUR -1,03% (23.10.2018, 12:37)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

2.292,00 CHF -1,29% (23.10.2018, 16:19)



ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie:

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GVDBF



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (23.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Investorentag 2018 weiterhin zum Kauf der Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).Die Strategie 2020 und Ziele (4-5% ber. Wachstum, 12-17% FCF) seien bestätigt worden. Mehrwert durch Zusammenlegung/Cross-Selling-Lösungen in komplementären Geschäftsfeldern. Neue Lösungen (integrierte Lösungen, aktive Kosmetikinhaltsstoffe, Farbtöne, Antioxidantien usw.) würden sich am F&F-Kerngeschäft orientieren. In den letzten vier Jahren seien durch vier Akquisitionen Umsätze von CHF 1 Mia. hinzugekommen. GBS werde die Margen durch Rationalisierungen im operativen Geschäft/Kundenservice steigern. Einsparungen von über CHF 60 Mio. bis 2020.Fokus auf wachstumsstarken Märkten: CAGR von 9,5% (2008-2015) aufgrund der Demografie und eines höheren verfügbaren Einkommens. ECommerce dürfte entscheidend zum Wachstum beitragen. Kapazität werde nächstes Jahr mit zwei Produktionsstandorten erhöht (Indien/FL, China/FR).Rohstoffe: Gegenwind im GJ18. Man sei zuversichtlich, höhere Preise an die Kunden weitergeben zu können, aber mit zeitlicher Verzögerung, vor allem im Bereich FR.Starkes Potenzial in Indonesien: Nr. 1 in FR (35% Marktanteil, vor IFF) und Nr. 2 in FL (24% ggü. 27% bei IFF). Indonesien mit 4% der Konzernumsätze, hohe Wachstumsrate, vor allem dank des lokalen Geschäfts. Das Land spiele auch eine wichtige Rolle in der Rohstoffbeschaffung (Patschuli, Vetivergras).Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Givaudan-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit einem "buy"-Rating. Das Kursziel laute CHF 2.650. (Analyse vom 23.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link