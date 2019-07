Börsenplätze Givaudan-Aktie:



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

2.682,00 CHF -1,07% (19.07.2019, 13:04)



ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie:

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GVDBF



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (19.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).Inflation der Rohstoffpreise: Sei das Schlimmste vorüber?: In der Telefonkonferenz habe die Unternehmensleitung ganz klar erklärt, dass dieses Jahr der Anstieg der Rohstoffpreise in eher auf den Jahresanfang und die Preisanpassungen eher auf das Jahresende fallen würden. Anders ausgedrückt: Das Unternehmen habe sich im Hinblick auf die Rentabilität im 1H19 einem perfekten Sturm ausgesetzt gesehen, insbesondere in der Fragrance-Sparte. Das Unternehmen werde die Inflation der Rohstoffpreise in vollem Umfang weitergeben (bis zum GJ20-21).Starker FCF im 2H: Wegen des starken Wachstums in den Schwellenländern und bei Naturex habe Givaudan im 1H die Lagerbestände erhöht. Im 2H rechne Bertschy mit einem markanten Zufluss beim Nettoumlaufvermögen. Zudem habe das Unternehmen im 1H CHF 51 Mio. für eigene Aktien ausgegeben, im 2H würden diese Aufwendungen auf null sinken. Insgesamt gehe der Analyst davon aus, dass das Unternehmen im laufenden Jahr sein Ziel einer FCF-Marge von 12 bis 17% erreichen werde.Wachstumssteigernde Übernahmen: Die Wachstumsdynamik sei bei allen zuletzt übernommenen Unternehmen stark. Herausstreichen möchten der Analyst Naturex, das nach dem Wachstum im 1H voraussichtlich im 2H noch schneller zulegen werde, sowie Expressions Parfumées (30%). Letzteres werde das vergleichbare Wachstum im 2H um 30 bis 40 Bp steigern (da es nicht länger unter Übernahmen ausgewiesen werde).Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Givaudan-Aktie. Das Kursziel werde von CHF 2.850 auf CHF 3.000 erhöht. (Analyse vom 19.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link