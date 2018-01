Börse Stuttgart-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

1.897,00 EUR +0,32% (29.01.2018, 10:53)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

2.223,00 CHF +0,54% (29.01.2018, 12:37)



ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie:

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GVDBF



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (29.01.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).Hohe Grundrentabilität: Letztes Jahr sei es Givaudan gelungen, seine zugrunde liegende Marge trotz steigender Rohstoffpreise (+11,9%) und Wachstumsinvestitionen um weitere 50 Bp zu verbessern. Im aktuellen Jahr bleibe die Lage angespannt, Givaudan führe die Preisverhandlungen mit seinen Kunden jedoch fort.In den letzten vier Jahren habe Givaudan knapp CHF 700 Mio. in Akquisitionen investiert, um seine Marktstellung in Bereichen wie Integrated Solutions, Naturals und Active Beauty weiter auszubauen. Das Unternehmen dürfte sich daher bei den M&A-Aktivitäten weiterhin aktiv zeigen, auch große Transaktionen seien nicht auszuschließen (Nettoverschuldung zu EBITDA: 1,0).EPS-Prognose geringfügig angepasst: Der Analyst habe seine Schätzwerte um die GJ17-Zahlen aktualisiert und auch die Währungsannahmen für das Geschäftsjahr 2018 angepasst. Die zugrunde liegenden Annahmen des Analysten würden indes unverändert bleiben. Givaudan werde im aktuellen Jahr von den Einsparungen bei GBS (CHF 20 Mio.) profitieren, dessen Geschäfte auf Hochtouren laufen würden.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Givaudan-Aktie. Das Kursziel werde von CHF 2.400 auf CHF 2.500 erhöht. (Analyse vom 29.01.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Givaudan-Aktie: