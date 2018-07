Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Tradegate-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

1.986,00 EUR +0,89% (20.07.2018, 09:08)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

CHF 2.311,00 +0,92% (20.07.2018, 09:11)



ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie:

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GVDBF



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (20.07.2018/ac/a/a)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Analyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).Robuste Margen: Die Marge von FL sei um 30 Bp. gestiegen, und dies trotz 1) stark gestiegener Rohstoffpreise und 2) akquisitionsbedingten Verwässerungseffekten. Ungewisse Margenentwicklung bei FR (CHF 35 Mio. Lieferantenwechsel, CHF 25 Mio. GBS): Basierend auf seinen Schätzwerten, erhalte Bertschy eine Verbesserung um 50 bis 80 Bp. Insgesamt habe die zugrunde liegende Marge 70 Bp. höher als von ihm erwartet gelegen. Bertschy frage sich, weshalb der Markt mit einem Citral-Effekt gerechnet habe. Auffällig seien auch die höheren Kosten bei GBS, die so ebenfalls vom Markt nicht vorhergesehen worden seien.Schwacher FCF?: In absoluten Zahlen laute die Antwort: ja. Zu bedenken seien allerdings Faktoren wie Erntezyklen, Lageraufstockungen aufgrund steigender Rohstoffpreise sowie der höhere Investitionsaufwand. Gegenüber dem 1H17 ergebe sich so eine Negativeffekt von knapp CHF 90 Mio. Letztes Jahr sei Givaudan allerdings in der Lage gewesen, ein schwaches 1H wieder auszugleichen (FCF in % des Umsatzes: 5,3% im 1H ggü. 16,9% im 2H).Naturex ab dem 4Q18: Bertschy habe sein Finanzmodell vollständig aktualisiert. Für Naturex erwarte er im GJ18 und GJ19 ein ber. Wachstum von 3,7% bzw. 4,5%; eine unveränderte EBITDA-Marge von 16%; Integrationskosten von CHF 51 Mio., bei Einsparungen von CHF 15 Mio. über drei Jahre hinweg; sowie einen Kaufpreis von CHF 1.496 Mio. (davon CHF 1.047 Mio. GW). Konzernweit rechne er mit höheren WACC-Risiken. Sein EVA/DCF-basierter Fair Value steige um 5%.Im 1H habe Givaudan den Skeptikern gezeigt, dass es in der Lage gewesen sei, die stark gestiegenen Rohstoffpreise auszugleichen (ausschl. Citral-Einmaleffekt). Bertschy sehe keinerlei Probleme bei der Geschäftsentwicklung von Givaudan (Wachstum, Gewinn, Barmittel). Es folge nun eine Übergangsperiode mit der Konsolidierung von Naturex, die jedoch ein erhebliches Aufwärtspotenzial bereithalte. FCF von 12 bis 17% in Gefahr, aberwegen M&A (VontE 11,1%). Die Octopus-Story werde fortgeführt (Bericht vom 19.09.2017, 13% Wertentwicklung seit Upgrade ggü. SPI -1%).Jean-Philippe Bertschy, Analyst von Vontobel Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse sein "buy"-Rating für die Givaudan-Aktie bestätigt. Sein neues Kursziel lautet CHF 2.500. (Analyse vom 20.07.2018)