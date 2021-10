Die Dollar-based Net Revenue Retention Rate habe für die drei Monate bis Ende Juli bei beeindruckenden 152 Prozent gelegen. Bestandskunden hätten also 52 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2020 gezahlt.



Im Milliarden-Markt DevOps sei GitLab, trotz des beachtlichen Wachstums, noch immer ein Zwerg. "Der Aktionär" bleibt in dem Segment daher bei seiner Empfehlung für Atlassian und beim für kommende Woche erwarteten IPO von GitLab an der Seitenlinie. (Analyse vom 06.10.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



GitLab Inc.:



GitLab ist eine Open-Source Entwicklerplattform mit integrierter Versionskontrolle, die wahlweise im eigenen Unternehmen oder in der Cloud gehostet werden kann. Mit GitLab lässt sich die komplette DevOps Entwicklung in einer einzigen Anwendung steuern. Es gibt die zwei Editionen Standard und Ultimate, die sich an unterschiedlich große Entwickler-Teams richten. Die Anwendung ist auch in Dritt-Anbieter-Software wie Visual Studio integrierbar und über eine API fernsteuerbar. (06.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Noch im Oktober will GitLab seinen Börsengang an der NASDAQ über die Bühne bringen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Dazu habe der DevOps-Plattform-Anbieter nun die Preisspanne festgelegt. Das IPO könnte über eine halbe Milliarde Dollar schwer werden und würde die Bewertung des Unternehmens seit der letzten Finanzierungsrunde mehr als verdreifachen.Die insgesamt bis zu 10,4 Millionen Aktien sollten zwischen 55 und 60 Dollar pro Stück platziert werden. Damit käme GitLab in der Spitze auf einen Unternehmenswert von 8,2 Milliarden Dollar. Die letzten Venture Capital-Runde im September 2019 habe zu einer Bewertung von 2,8 Milliarden Dollar stattgefunden.