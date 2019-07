Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

60,91 Euro +1,38% (02.07.2019, 17:17)



NASDAQ-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 68,76 +1,36% (02.07.2019, 17:32)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (02.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse der Analystin Alethia Young von Cantor Fitzgerald:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt die Analystin Alethia Young von Cantor Fitzgerald in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) nach wie vor eine Übergewichtung.Das Update von Gilead Sciences Inc. zu filgotinib im Hinblick auf den geplanten Zulassungsantrag in den USA könnte den Zeitplan um mindestens ein Jahr beschleunigen.Bislang sind die Citigroup-Analysten von einem Marktstart in den USA in 2022 ausgegangen und haben einen Umsatz von 93 Mio. USD unterstellt. Nach den jüngsten Aussagen geht die Analystin Alethia Young nun von einer möglichen Zulassung Ende 2020 aus.Die Analysten von Cantor Fitzgerald bekräftigen in ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse das "overweight"-Rating und heben das Kursziel von 87,00 auf 88,00 USD an.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:60,90 Euro +1,45% (02.07.2019, 17:13)