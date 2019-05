Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

57,24 Euro -0,09% (29.05.2019, 15:11)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 63,80 -0,27% (29.05.2019, 15:18, vorbörslich)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (29.05.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Terence Flynn von Goldman Sachs:Aktienanalyst Terence Flynn von der Investmentbank Goldman Sachs empfiehlt die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) laut einer Aktienanalyse nunmehr zu verkaufen.Die Analysten von Goldman Sachs fürchten bei Gilead Sciences Inc. eine Wachstumsabschwächung. Der Verlust des Patentschutzes hinsichtlich Truvada/Atripla im September 2020 werde einen Umsatzverlust von 3 Mrd. USD nach sich ziehen. Biktarvy könne nur rund die Hälfte des HIV-Geschäfts (16 Mrd. USD) für Konkurrenz durch Generika schützen.Bis 2022 dürfte der Umsatz von Gilead Sciences ein negatives Wachstum von durchschnittlich 5% aufweisen. Im Vergleich zum Coverage Universum sei das der schwächste Trend, so der Analyst Terence Flynn. Dagegen notiere der Titel aber immer noch mit einem leichten Bewertungsaufschlag.In ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse stufen die Analysten von Goldman Sachs den Titel von "neutral" auf "sell" zurück und reduzieren das Kursziel von 70,00 auf 60,00 USD.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:57,33 Euro -1,92% (29.05.2019, 14:31)