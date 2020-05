Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

70,95 EUR -1,68% (14.05.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

77,23 USD +0,22% (14.05.2020, 22:00)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (15.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) charttechnisch unter die Lupe.Die Analysten hätten die Bedeutung des Märzhochs bei 85,97 USD bereits betont. Nicht nur, dass verschiedene alte Hoch- und Tiefpunkte der letzten sieben Jahre in das Kursband zwischen knapp 86 USD und knapp 90 USD fallen würden, sondern die Schwankungsbreiten aller Wochenkerzen seit Ende März würden innerhalb der Hoch-Tief-Spanne der volatilen Kerze von Mitte März verbleiben. Zuletzt habe der Biotechtitel dieses charttechnische Phänomen auf die Spitze getrieben, indem in den letzten Wochen vier weitere "inside weeks" ausgebildet worden sei. Unter dem Strich lägen also Innenstäbe im Innenstab vor! Einen Anstieg über das o. g. Verlaufshoch bei knapp 86 USD, welcher zudem die "inside candles" auflösen würde, würden die Analysten deshalb als wichtigen Katalysator definieren. Im Erfolgsfall wäre damit perspektivisch der Weg für wieder dreistellige Notierungen geebnet. Rückenwind erhalte die Aktie derzeit durch mehrjährige positive Divergenzen sowie neue Kaufsignale seitens des MACD und der Relativen Stärke auf Monatsbasis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 15.05.2020)(Analyse vom 15.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:71,50 EUR +0,01% (15.05.2020, 09:02)