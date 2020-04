Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (14.04.2020/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Terence Flynn von Goldman Sachs:Terence Flynn, Analyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD).Nach Ansicht des Analysten würden die neuen im "New England Journal of Medicine" (NEJM) veröffentlichten Daten zu 53 schweren COVID-19-Patienten, die mit Gileads "Remdesivir" behandelt worden seien, zusätzliche Unterstützung für seine zuvor geäußerte Ansicht bieten, dass das antivirale Medikament einen gewissen Grad an klinischer Aktivität aufweise und möglicherweise einen klinischen Vorteil bringe. Er habe jedoch gesagt, dass es eine Reihe von Vorbehalten gebe, darunter die geringe Stichprobengröße, das Fehlen eines Placebo-Kontrollarms, was eine klare Interpretation erschwere, und Fragen zum Einschluss und Ausschluss. Der Experte sehe weiterhin einen Großteil der "Remdesivir"-Chance im Kurs der Gilead Sciences-Aktie auf dem aktuellen Niveau eingepreist. Er denke jedoch, dass der Titel aufgrund dieser Daten höher handeln könnte, da er letzte Woche um 6% gefallen sei.Terence Flynn, Analyst von Goldman Sachs, stuft die Gilead Sciences-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert mit dem Rating "sell" ein. (Analyse vom 13.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:69,30 EUR +3,02% (14.04.2020, 10:38)