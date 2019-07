Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

60,27 Euro +2,53% (15.07.2019, 17:39)



NASDAQ-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 67,98 +2,60% (15.07.2019, 17:54)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (15.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse des Analysten Salim Syed von Mizuho Securities USA:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Salim Syed vom Investmenthaus Mizuho Securities USA die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) weiterhin zu kaufen.Der Deal mit Galapagos sei für Gilead Sciences Inc. unter dem Gesichtspunkt Anlegerstimmung nicht der allerbeste aller Zeiten. Unter dem Aspekt Barwert sei der Deal aber offenbar fair. Es hat nach Ansicht der Analysten von Mizuho Securities USA nicht den Anschein, als ob Gilead Sciences zu viel oder zu wenig zahle.Kurzfristig seien keine großen zusätzlichen Beiträge, aber auch keine Verwässerung erkennbar. Auf längere Sicht würden sich für die Pipeline von Gilead Sciences aber mehrere zusätzliche Wirkstoffe ergeben. Dies sollte dem Aktienkurs am heutigen Tag Unterstützung bieten, urteilt Analyst Salim Syed.Die Analysten von Mizuho Securities USA bestätigen in ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse das "buy"-Votum sowie das Kursziel von 88,00 USD.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:60,17 Euro +2,05% (15.07.2019, 17:35)