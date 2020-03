Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

69,91 EUR +2,85% (24.03.2020, 13:48)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

72,61 USD -0,89% (23.03.2020, 21:00)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (24.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Die Bekämpfung des Coronavirus sei weltweit Chefsache. Auf Druck von US-Präsident Donald Trump werde möglichen Medikamenten gegen die Pandemie seitens der Behörden der rote Teppich ausgelegt. Jetzt sei dem Gilead-Sciences-Wirkstoff Remdesivir sogar von der FDA der Status eines "orphan drug" erteilt. Der Begriff werde seit 1983 für Arzneimittel verwendet, die für die Behandlung extrem seltener Krankheiten eingesetzt würden. Eigentlich gehöre der Coronavirus aufgrund seiner Ausbreitung nicht in diese Kategorie. Die Vorteile dieses Status werde Gilead Sciences aber gerne annehmen. Er ermögliche eine Sieben-Jahres-Exklusivität für Medikamente und Steuervorteile.Gilead Sciences habe bereits am Sonntag erklärt, dass die Nachfrage nach dem Medikament im Experimentier-Status zu hoch geworden sei. Sie sei "überwältigend". Die Studien-vorab-Verabreichung sei daher nun vorerst gestoppt worden. Wichtig sei, dass nun erfolgreich Studien durchlaufen würden. Die französische staatliche Forschungseinrichtung starte laut "Bild" bereits die klinischen Tests von vier experimentellen Methoden zur Behandlung von Covid-19 - darunter Remdesivir von Gilead Sciences, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.03.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 34b WpHG: Der Autor und Chefredakteur, Herr Florian Söllner, ist Positionen in dem Wertpapier Gilead eingegangen, die von der etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:69,97 EUR +0,82% (24.03.2020, 14:09)